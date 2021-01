Sanidad cree que no se debe reducir el horario del toque de queda el 5 de enero

La polémica está servida con respecto a la posible ampliación de horarios comerciales en la noche del día 5 de enero. La subdirectora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife Ana Darias, se ha mostrado contraria a la petición de algunas asociaciones empresariales de aumentar el horario del toque de queda este 5 de enero, víspera de Reyes, hasta la una de la madrugada.

En declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, Darias ha sido clara y concluyente al afirmar que “ahora no es el momento”, añadiendo en ese sentido que “no sé que puede uno comprar más entre las 10 y la una de la mañana. Hay que ser responsables y por un día no merece la pena fastidiar unos datos y poner en peligro lo que puede venir si no hacemos las cosas bien”.

Lo cierto es que estas manifestaciones, encontraron también respuesta a renglón seguido por parte de la gerente de Zona Centro Santa Cruz quien afirmó que “durante todo el fin de semana llevo recibiendo mensajes de la gente de los comercios preguntándome si va a haber ampliación de horario. Yo a Ana Darias le diría que un día puede suponer muchos puestos de trabajo y no es populismo, es una realidad, porque esas cuatro horas de diferencia suponen una caja de fondo para evitar despidos. Un día sí cuenta, y más un día como los Reyes Magos”.

En igual sentido se manifestó también en nuestro programa, el secretario general de la Federacion de Áreas Urbanas de Canarias Abbas Moujir quien insistió que “si no hay cambio de horario, esto obligaría a cerrar los comercios a las 8.30 o 9. Un día, manteniendo la responsabilidad y las medidas de seguridad ayudaría mucho a un sector que va estar muy tocado una vez que pase la campaña”.