Los padres de un alumno en aislamiento no tienen que guardar cuarentena

Los padres de un alumno que esté en aislamiento por haberse registrado un positivo por COVID-19 en su clase no tienen la obligación de guardar cuarentena. Así lo confirma la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. La directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, Clara Gironés, lo resume en un frase: "El contacto de un contacto no es un contacto".

En declaraciones a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Gironés ha recalcado que "los padres pueden hacer vida normal" si su hijo, contacto de un compañero con coronavirus, ha dado negativo en la prueba PCR. Situación distinta es la del propio hijo, que sí tiene que cumplir la cuarentena de 14 días obligatoriamente si es contacto estrecho.

La responsable de Atención Primaria ha explicado cómo es el protocolo establecido en los centros educativos. Tras detectarse un positivo por COVID-19, la Dirección General de Salud Pública lo comunica al colegio, quien envía una lista con los contactos a los que se les debería realizar la PCR. Sanidad contabiliza a esos contactos en 24 horas y se les testea. Todos ellos deben guardar cuarentena.

"Se decide a quién aisla en función de las dinámicas de cada clase", ha señalado Gironés, asegurando que no es lo mismo un grupo de convivencia estable en Infantil, "donde están todos juntos y no es obligatoria la mascarilla", que uno de 6º de Primario o de Educación Secundaria, "con pupitres separados, mascarillas y lavado constante de manos". En este último caso, ha precisado que "no siempre es necesario aislar a toda la clase" y los padres "tienen que esperar a ver qué hacen con sus hijos" para volver a enviarlos al colegio.