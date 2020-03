Sanidad activa un auto-test en su web sobre el COVID-19

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha activado un auto-test en su página web dedicada a información sobre COVID-19, que permite al usuario, guiado por una serie de preguntas, valorar su estado de salud con respecto al coronavirus. En función de los resultados obtenidos, se le dan a la persona las indicaciones precisas de lo que debe hacer en cada caso.

El objetivo de esta nueva aplicación es ayudar a evitar la saturación de los teléfonos de información del coronavirus 900 112 061 y la línea sólo para emergencias 112. Se pide a los usuarios que hagan un uso responsable de esta nueva herramienta, así como de los teléfonos sanitarios y de emergencia. No obstante, esta aplicación no pretende sustituir la labor de los profesionales de Atención Primaria. Si el paciente no resuelve sus dudas o no puede acceder a este método, puede solicitar cita telefónica con su médico del centro de salud.

Esta aplicación ha sido creada por el servicio de Informática del Servicio Canario de la Salud, siguiendo las directrices del servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y Gestión Sanitaria de Canarias. La Dirección General de Modernización ha coordinado el proyecto y llevado la parte funcional.

El auto-test está disponible en la Web COVID-19, creada en enero de 2020 por la Dirección General de Salud Pública para reunir en ella toda la información disponible sobre el nuevo coronavirus, y en la que se puede acceder fácilmente a materiales informativos en diversos formatos descargables, a información específica para profesionales asistenciales y otros, así como a las webs del Ministerio de Sanidad y de la OMS a través de enlaces directos.



