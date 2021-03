Sandra, enfermera voluntaria en Las Raíces: “Se pelean por la comida, algunos pasan un día sin probarla"

La acumulación de más de 1.000 personas en campamento de Las Raíces, en el que la improvisación de la Delegación del Gobierno y del Ministerio de Migraciones, ha provocado diversos conatos de violencia. Pero más allá de esto, ha despertado también la solidaridad de muchos tinerfeños casi desde el mismo momento de su apertura.

A pesar del frío –se han alcanzado los seis grados a determinadas horas-, de la lluvia de este último mes y del barro, son muchos los ciudadanos que se han mostrado dispuestos a colaborar. Una de ellas es Sandra –nombre ficticio- enfermera de profesión, quien ha explicado a COPE Canarias que es lo que ve y sufren decenas de personas día tras día.

Relata cómo desde el pasado 17 de febrero ha aprovechado sus vacaciones para acudir a esta antigua instalación militar para intentar ayudar en lo que pueda. En un principio explica no se trataba de asistencia “sanitaria”, si no llevarles ropa de abrigo y alimentos. Sin embargo, apenas sin darse cuenta, comenzó a realizar un triaje –en el argot medico algo así como una clasificación- según los síntomas, las heridas o las quejas que tuviesen los inmigrantes.

Relata como se han encontrado con casos de otitis grave que han provocado que esos pacientes, por un retraso en la debida atención, se queden con una pérdida de audición.

“PELEAS POR PAN”

Como ejemplo de la falta de gestión por parte de la oenegé, Sandra relata casos en los que se ha hecho repartos de pan por parte de particulares por fuera, y como consecuencia de los mismos, han salido personas del interior del campamento, para cogerlos, lo que da una idea “del hambre que allí pasan”. Ante esta situación lo que han hecho los responsables del macrocampamento, “ha sido cerrar las puertas del mismo”

Aunque es cierto que en el macrocampamento la oenegé ACCEM ha ofrecido contratar profesionales sanitarios –hasta 32 enfermeros- se desconoce el número total, aunque a todas luces insuficientes para atender a más de 1.000 personas.

Esta profesional también narra como muchas de las peleas se producen por cuestiones nimias como la ausencia de suficiente comida. Según Sandra “solo tienen dos o tres horas para dar de comer a todos ellos, si no llegas en ese horario no comen”. Así apunta a que según los internos, las raciones de comida son cada vez más “pequeñas”, que son continuos los enfrentamientos debido a los turnos para comer, y que no existe un verdadero control.

PASAN “CONSULTA” EN UNA TIENDA DE CAMPAÑA

Sandra junto a otros profesionales como farmacéuticos, enfermeros o estudiantes de medicina, que se han organizado en turnos, pasa una media de ocho horas atendiendo a estas personas, sin mirar –por supuesto- explica ni su nacionalidad ni ningún otro rasgo. Indica que muchos de ellos tienen heridas mal curadas, incluso con puntos que nadie retira y que se terminan infectando.

En la zona en la que se han puesto, a las afueras del recinto, no había nada, por lo que ha sido un grupo de marroquíes quienes les ha cedido una precaria caseta para que pueda atender en su interior. Así lo que hace es darles algún analgésico que no requiera prescripción médica, y sobre todo, realizar una primera evaluación inicial para determinar si están graves o no, para si es necesario “comunicarlos a los enfermeros de la oenegé o incluso solicitar una ambulancia”.

Apunta que muchos de los inmigrantes son personas formadas en sus países, incluso universitarios, que solo quieren continuar su camino hacia la Península o el resto de la Unión Europea. Por otro lado apunta, a que desde ACCEM han rechazado el poder contar con ellos como voluntarios para ayudar a los enfermeros, lo que ayudaría a aliviar la situación.

Mientras pueda, termina Sandra, acudirá cada día a ayudar a los que más lo necesitan.