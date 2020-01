CC sanciona la indisciplina de Oramas con una multa de 1.000 euros

La indisciplina del voto de Ana Oramas en la investidura de Pedro Sánchez se ha resuelto este lunes con una multa de 1.000 euros a la diputada. El Comité Permanente Nacional de Coalición Canaria ha decidido fijar la máxima sanción económica que establecen las normas internas del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Parlamento de Canarias, ya que no cuentan con un código de este tipo para las Cortes Generales.

El secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha explicado que con esta multa el asunto queda "zanjado", aunque la sanción debe ser ratificada a finales de enero por el Consejo Político Nacional de la formación. Oramas, además, deberá comprometerse a no volver a desobedecer las órdenes del partido y tendrá que dar explicaciones ante el propio Consejo Político.

El acuerdo se ha tomado tras una reunión de dos horas de la Permanente y a raíz de un informe interno presentado por Barragán y que no se ha llegado a votar. El líder de CC ha señalado que se han tenido en cuenta las explicaciones de Ana Oramas, "aunque es evidente que no nos han satisfecho porque, si no, no estaríamos sancionándole".

El secretario general de los nacionalistas ha querido dejar claro que la dirección del partido no ha tenido en cuenta las "injerencias" de diferentes miembros de CC —en su mayoría, de Tenerife— que en los últimos días se han manifestado en público en defensa de Oramas o, al menos, comprendiendo la decisión de votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, Barragán publicó el pasado sábado un tuit en el que señalaba que el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, había "metido la pata" por pedir en público solo una sanción de 600 euros a la diputada. En todo caso, el secretario general también ha criticado las manifestaciones de responsables de otros partidos políticos.

José Miguel Barragán ha comentado también que los estatutos de CC no obligan a abrir ese expediente aunque sí lo contemplan, y ha defendido, al contrario que la semana pasada y teniendo en cuenta el contexto político, que la imposición de una multa es "una buena fórmula" para resolver el conflicto.

En esa línea, ha comentado que abrir un expediente hubiera mantenido el problema abierto durante varios meses y la multa, de cuantía "más alta" que las de otras organizaciones políticas en circunstancias semejantes, es una respuesta que da una "proporcionalidad" adecuada.

Barragán ha confesado, además, que no ha puesto su cargo a disposición de la dirección de Coalición Canaria.