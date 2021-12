El gofio salva a murciélagos y aves atrapados en pegamento para ratones

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla, dependiente del Cabildo de Tenerife, ha recuperado en 2021 a 18 aves y 8 murciélagos afectados por pegamentos en las alas, producto de las trampas para ratones que se colocan en exteriores, algo prohibido por la normativa.



Los ejemplares ingresadas fueron siete búhos, un petirrojo, diez cernícalos y ocho murciélagos, ha informado el Cabildo.



La limpieza de estas sustancias se realiza con petróleo, sin embargo en muchos casos, debido a la gran cantidad de pegamento no se pueden limpiar de esta forma, y se usa gofio, el cual funciona como apelmazante que frena la dispersión del producto.



“Los búhos y los cernícalos son unos excelentes cazadores que limitan la presencia de roedores en el campo, curiosamente estas trampas dirigidas a ratones y ratas afectan directamente a sus principales combatientes, no solo por su caza, sino porque su presencia es disuasoria para los roedores”, ha indicado la consejera del área de Gestión del Medio Natural, Isabel García.



Ha pedido a la población “sentido común, y sobre todo precaución al instalar estas trampas en exteriores porque afectan a unos animales que no hacen daños a las cosechas”.



El veterinario de La Tahonilla, Alejandro Suárez, indica, además, que “cada año se multiplican los casos de aves afectadas por estas trampas".



Recientemente en La Laguna se recogieron más de una docena de murciélagos afectados por la colocación de este pegamento.



Los murciélagos “están protegidos y corren peligro, y desempeñan una excelente labor insectívora que ayuda al bienestar del ser humano”, recordó Suárez.



De la misma manera, el veterinario apuntó que los que se recuperan en el centro “son sólo aquellos que son notificados, con seguridad mueren muchos que ni siquiera son vistos, presos del pegamento”.



En Canarias existen siete especies de murciélagos, dos de ellas endémicas de las islas y otra perteneciente a la Macaronesia, todas ellas insectívoras y altamente beneficiosas para el sector primario. Todas estas especies están protegidas.