Salvamento Marítimo no encuentra a la patera al sur de El Hierro

La embarcación de Salvamento Marítimo que estuvo buscando durante toda la tarde y noche del martes a una patera avistada a casi 200 kilómetros al suroeste de El Hierro ha regresado esta madrugada a su base sin haber dado con ella, según han informado a Efe fuentes de los servicios de emergencia.

Con el rescate de Lanzarote abierto, Cruz Roja recibió el aviso de que la Salvamar Adhara volvía a El Hierro y los responsables de los equipos de primera atención interpretaron que navegaba con los ocupantes de la patera, aunque se ignoraba su número.

Pasadas las 0.40 horas se confirmó que la embarcación no ha podido dar con la patera, tras haber estado buscándola durante horas con el apoyo de un avión.

La búsqueda de esa barquilla con inmigrantes se puso en marcha por la tarde, después de que un velero que participaba en la regata atlántica ARC comunicara que había visto una patera con varios ocupantes.

El técnico de Incidencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Txema Santana, lleva recordando desde comienzos de esta semana que hay una patera a la deriva y que El Hierro es la última oportunidad de encontrar tierra antes de perderse en el Atlántico.

Borré el tuit sobre el rescate al sur de El Hierro. Falsa alarma. A pesar de muchas horas de búsqueda no han encontrado. Un velero la habría visto y dio el aviso, pero no la han encontrado. Va a la deriva y ya no queda tierra.#FronteraSur