¿Sabes qué pasa aquí?

La ingente llegada de inmigrantes a las costas de Canarias el pasado verano, continúa haciéndose sentir, en estos momentos alejados ya de los hoteles vacíos por la pandemia. Ahora tras la habilitación de emergencia por parte del Ministerio de Migraciones de varios campamentos en Tenerife y Gran Canaria, son muchos los inmigrantes que se preguntan ¿qué pasa?

En el exterior de uno de ellos, el de Las Raíces, se ha formado un pseudo campamento, donde ya viven más de 50 personas. Antes de llegar y a lo largo de los caminos que llevan hasta allí, nos cruzamos con varios de ellos, que no saben muy bien hacia donde van. Una vez allí, la imagen es propia de un lejano país. En medio de un barrizal provocado por la sempiterna lluvia, se alinean una veintena de “casetas” construidas con mayor o menor acierto, y con los materiales que un grupo de voluntarios, y de personas anónimas les han ido dejando.

En el momento en el que llega COPE Canarias al lugar, un grupo de marroquíes toma el té gracias a que alguien se los ha traído. Allí nos encontramos con Mustafá un pescador marroquí de apenas 29 años –sin pareja como insiste de manera socarrona varias veces a lo largo de la entrevista- que llegó a Gran Canaria hace cinco meses, y que desde hace tres semanas ocupa una de las plazas del macro campamento.

Rebeca Ayud

Gracias a él, que habla inglés, francés y chapurrea bastante bien el español, aparte de su lengua materna, y hace de traductor conocemos parte de las historias de estos chicos. Incluso la suya es triste. Mientras apura lo que le queda de té, y pide un cigarro a uno de sus amigos, cuenta como pagó 2.000 euros por embarcarse en una patera en la que tardó tres días hasta llegar al archiconocido muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, Sin embargo, como el resto de sus compañeros se muestra preocupado por la situación en la que se encuentran, no entienden que hacen aquí, y los nervios van haciendo mella en ellos-.

Relata como a pesar de haber hablado con sus padres, no les dice la verdad, “ellos han puesto su ilusión, dinero y esfuerzo para que yo venga aquí, no les puedo decir que estoy mal”. Alude a que de haber sabido que iba a vivir esta situación, no habría venido.

SIN LAVADORAS NI ASISTENCIA LEGAL

En una fría tarde de viernes –el mercurio no supera los doce grados y llueve a ratos- Mustafá relata porqué han decidido ponerse por fuera del campamento. Por un lado “porqué dentro hay muchos, en cada caseta somos 37 y hay peleas por todo”. Justo detrás de él se ve una cuerda blanca que atada a dos eucaliptos, y en la que en aquel momento cuelgan una camiseta y varios pantalones, que van a tardar en secarse varias días. Según el “no tenemos lavadora, lo hacemos a manos, pero solo tenemos un pantalón, o una chaqueta, si la lavas, hasta que se seca, no tienes que ponerte”.

Rebeca Ayud

En cuanto a las condiciones dentro del recinto, dice que pasan frío por lo que deben de dormir con la misma ropa todo el día. Además, indica que solo tienen dos horas por la mañana y otro tanto por la noche para usar los baños, “siempre con agua fría”. El principal problema para ellos está en la comida, puesto que se forman colas de media hora o cuarenta minutos para poder alcanzar un plato de comida.

COPE Canarias ha tratado de conocer la opinión de la oenegé sobre este y otros asuntos, pero de momento, han declinado conceder una entrevista.

Eso mismo es lo que le pasa a Mohammed, quien atiende a la conversación con Mustafá con unas cholas que alguien le ha prestado, puesto que no cuenta con otro calzado. Este pescador marroquí de Dhaka, dice tener 30 años, y llevar dos semanas en este recinto. Cuenta con la ayuda de Mustafá que su intención es irse a la Península donde tiene familiares, y pone se queja de otro tema importante, la deficiente atención sanitaria que les presta la oenegé que gestiona el campamento, ACCEM. Según Mustafá hace varios días que se lesionó jugando al futbol, y que a pesar de acudir a la enfermería del campamento, “no hicieron caso, siempre dicen mañana, mañana, pero ese día nunca llega”.

La mayoría de los que conviven en este recinto son marroquíes, senegaleses o malienses. De este último país –que vive una cruenta guerra desde hace ocho años- es Mamadou, algo más mayor que el resto, dice tener 38 años, y quien deja mujer y dos hijos en su tierra. Pese a ser el tercer productor de oro de África y contar con un gran potencial en hidrocarburos, Malí, es uno de los países más pobres del mundo.

Cuenta como a diferencia de los marroquíes ellos, los mauritanos y senegaleses, deben embarcarse en una ruta más peligrosa y larga, en la que se tarda de media unos siete días. Al igual que el resto, llegó a Gran Canaria y cuenta que su deseo es ir a Almería. Es de los pocos que ha recibido una precaria asistencia legal, “pedí asilo en ACCEM, varios días después, vino la Policía que me llevó a otro lado para –dicen- tramitar el asilo”. Sin embargo, nadie le realiza un seguimiento a esas peticiones.

Junto a él se encuentra Youssouf –el mismo escribe su nombre en la libreta-, un maliense, que tiene a tres niños en la aldea en la que viven. Dice que su intención es marcharse a la Península para trabajar y ayudar a su familia.

El más joven del grupo, Nabil, de apenas 19 años es a quien más le cuesta hablar. Hijo único cuenta como estudiaba en el instituto pero que sus padres lo embarcaron para que tuviese un futuro mejor que el suyo, en este caso en Huelva, donde tiene intención de viajar cuando se lo permitan.

Detrás de ellos, y por fuera de la caseta más grande, y a la que llaman “la enfermería”, otro grupo, en este caso de canarios, se organizan preparando las pancartas para la manifestación de hoy sábado, y con la que pretenden visibilizar el drama por el que pasan estas personas, que se encuentran en un limbo legal, a la espera de o bien ser expulsados o derivados a la Península, pero sobre todo, para contar lo que pasa en ese campamento.

Justo al terminar este artículo, Salvamento Marítimo rescata una persona con 15 personas a bordo, que dicen venir de Malí y Guinea. Probablemente terminen haciéndoles compañía a Mustafá, Nabil, Mamadou, Mohammed y Youssouf.