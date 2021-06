¿Sabes cuál es la mejor vacuna frente al coronavirus?

“La que le oferten a usted en ese momento”. Así de contundente se ha mostrado Luis Ortigosa, miembro del grupo técnico de vacunas en Canarias y asesor interno del comité de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, acerca de la importancia de vacunarse frente a la covid y que la población acuda a inocularse con tranquilidad independientemente del fabricante que está detrás del fármaco.

Ortigosa ha admitido que en 14 meses desde el inicio de la pandemia, las preguntas son distintas pero que lo más importante desde el punto de vista profesional es no dar opiniones personales a los pacientes sino “certezas y datos con base científica”.

Además, ha explicado que una vez está administrada la pauta completa, de una o dos dosis dependiendo de la vacuna, se alcanza la eficacia máxima.“A las cuatro semana nuestro sistema inmune tiene una buena respuesta frente al virus”, ha precisado.

En esta misma línea, ha aclarado que recibir la vacuna no significa que no se pueda contagiar la persona del virus pero al desarrollar anticuerpos el resultado más probable tras la infección no será la muerte, la hospitalización, ni cuestiones graves “lo máximo será una infección leve”.

También, el pediatra ha recordado que las cuatro vacunas que se administran en la actualidad han pasado todas las normas de seguridad y eficacia que se le exigen a este fármaco de de las agencias reguladoras.

Según Ortigosa, para alcanzar la ansiada inmunidad de grupo con el 70 % de la población inoculada “cuánto más gente se vacune y cuanto antes, mejor”, ha puntualizado.

Para finalizar, ha precisado que las personas que recibieron en un primer momento AstraZeneca y ahora se decante por otra dosis diferente, la mezcla le va a generar más inmunidad en unos meses.