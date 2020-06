"Sabemos mucho más de la Covid-19 y no es verdad que sea menos virulento ahora que en marzo"

Continúa la polémica por el recuento oficial de fallecidos por la crisis sanitaria de la Covid-19. Los datos que ofrece el Gobierno de España, que mantienen que en las últimas 48 horas no se ha producido ninguna muerte por el virus, desde luego no concuerdan con las cifras que aportan las CCAA, ya que por ejemplo, Castilla y León contabilizó dos muertes y en Canarias se registró una el martes. A colación de este asunto, y en función de esta incoherencia, el portavoz de Sanidad del Partido Popular y prestigioso neumólogo Miguel Ángel Ponce, se mostró incrédulo en nuestro programa, La Mañana de COPE Tenerife.

Ponce denunció que todo este proceso se ha llevado con incertidumbre desde un principio, confesando que no es capaz de asimilar que “a estas alturas no tengamos clara la cifra de muertos”. Así criticó las actuaciones de La Moncloa: “No entiendo como ocurren estas cosas. Llevamos meses con bandazos. Un día los niños pueden ir al supermercado y otro no. Las mascarillas no eran necesarias cuando ya sabíamos que sí lo eran. Y ahora esto de las cifras”. La única posibilidad que pudo proponer el médico para explicar la disparidad en los datos es que el Gobierno haya perdido el control.

EL VIRUS, IGUAL DE VIRULENTO EN MARZO QUE EN MAYO

Pero más allá de este tema, y basándose en un su experiencia en primera línea de batalla contra la pandemia en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, Miguel Ángel Ponce también dio su opinión sobre el reciente estudio del Hospital San Raffaele de Milán, cuya conclusión principal es que el virus está perdiendo fuerza. “Tiene una explicación. Ahora estamos haciendo PCR más precozmente, y antes se hacían tarde. Si se hace la prueba con anterioridad la carga viral es menor”, dijo. Por esta razón aseguró que no se puede decir que sea menos virulento, porque, bajo su punto de vista, “aunque pueda tener pequeñas mutaciones el virus es el mismo”. Lo que postula es que, como se han tomado medidas, el número de contagios desciende. De esta manera recordó que no se puede bajar la guardia porque entonces volverá a “hacer de las suyas”.

Audio

SABEMOS MÁS DE TRATAMIENTOS

En cuanto a la búsqueda de tratamientos que sean efectivos para los enfermos, apuntó que hasta ahora solo ha habido estudios retrospectivos. Es decir, “en animales vimos que la cloroquina tenía un efecto de disminución de la replicación del virus y los chinos empezaron a utilizarla porque no había otra cosa”, expuso. Pero, como afirma Ponce, lo que se necesita son estudios prospectivos. “Esto significa que yo tengo un caso hoy y le hago un tratamiento con cloroquina y al otro no le pongo nada u otra cosa para hacer una comparación”, sugirió.

Es por ello por lo que recalcó que los estudios de ahora en adelante serán mejores porque “elegiremos qué pacientes entran en el estudio”, pudiendo separar así a los cardiópatas, por ejemplo, y ver como funcionan los distintos tratamientos con diferentes patologías. Asimismo, planteó que para un posible segundo brote se podrá tener esa información sobre cómo tratar a los enfermos. Lo que no se tendrá es la vacuna. “La idea es que esté lista antes del verano del próximo año”, piensa.

Por último, Ponce quiso destacar que el confinamiento “es evidente que ha funcionado”, pero se debe volver a la normalidad porque “no podemos estar eternamente confinados” y está de acuerdo con hacerlo en fases y progresivamente. Pero opina que la ciudadanía no está mentalizada y que para darse cuenta solo hay que mirar a las calles. “Es normal, es un cambio de vida muy brusco pero los sanitarios debemos seguir recordando que el virus sigue ahí hasta que llegue la vacuna”, declaró.