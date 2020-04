Rosa Dávila: “El Gobierno está siendo rácano a la hora de tomar decisiones que son inaplazables para las CCAA"

Rosa Dávila, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento regional asegura que es esencial el endeudamiento y la utilización del superávit para poder atender a los servicios sociales y reorientar los fondos a sanidad. También para inyectar recursos para ayudar a sobreponerse al tejido productivo en las islas, “para que cuando vayamos a arrancar el motor, haya motor”.

Según la diputada nacionalista, el mejor escenario sería que Europa facilitara el endeudamiento a través de la emisión de una deuda mutualizada, ya que la deuda que contraerían todos los países pertenecientes a la Unión Europea sería a un mejor coste, ya que no se dispararía la Prima de riesgo.

Sin embargo, Dávila asegura que, no contar con el apoyo de la Unión Europea, no impide a España ofrecer las competencias para gestionar los fondos del superávit a las comunidades autónomas, ya que el pasado 23 de marzo Europa dio margen a flexibilizar las reglas de gasto.

“Somos la Comunidad Autónoma con menor deuda con respecto al Producto Interior Bruto. Está por debajo del 14%”, apuntaba la diputada. Lo que para Dávila significa que Canarias tendría la capacidad de endeudarse de forma masiva y utilizar estos recursos para afrontar la crisis sanitaria actual y la situación sobrevenida posterior al parón propiciado por el coronavirus.

“Necesitamos ese endeudamiento para tener buenos programas que incentiven la economía que podría volver a la normalidad en 2022”, afirmaba.

NECESIDADES DE LOS AYUNTAMIENTOS

Asimismo, Dávila ponía el ejemplo del alcalde de La Laguna. Este le contaba que en el municipio han pasado de 40 solicitudes en el ámbito social a 6.000. Para la diputada es una “indecencia” no utilizar el dinero que tienen los ayuntamientos en los bancos para atender situaciones como esta que son solo un ejemplo de la realidad que están viviendo muchas familias en el archipiélago.

“Madrid no está respondiendo cuando las necesidades las tienen las comunidades autónomas”. Según la diputada nacionalista, el Gobierno nacional quiere quedarse con todo el superávit y son los ayuntamientos los que están respondiendo a las necesidades sociales de sus vecinos. “Dependiendo de las decisiones que se tomen ahora saldremos de esta o no. Saldremos más pobres o no”, lamentaba.

Entre las disposiciones tomadas a nivel económico, el Estado decidía aplazar el pago de impuestos al 1 de junio, una medida calificada como insuficiente según Dávila que entiende que la medida correcta sería suspender estos pagos. “Las pequeñas empresas se van a endeudar y en junio no podrán pagar”.

DIMISIÓN DE JUAN RAMÓN LAZCANO

Con respecto a la dimisión de Juan Ramón Lazcano, concejal de Santa Cruz de Tenerife, Rosa Dávila afirma que cree que se trata de una decisión personal. “A él el confinamiento le cogió en Santander y, parece ser que las relaciones con el partido no eran muy buenas”.

Según la diputada nacionalista, no plantearán una moción de censura en la ciudad capitalina. Ella decía que, “todo el mundo está centrado en salir de la situación que tenemos sanitaria y social. Lo que hay que hacer es arrimar el hombro. No es momento de pensar en otras cosas”.