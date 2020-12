Retrasan hasta la 01:00 el toque de queda en Nochevieja en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha decidido retrasar media hora el toque de queda en Nochevieja en Tenerife. Será finalmente a la 1 de la madrugada y no a las 00:30 horas, como se había anunciado esta semana, pero exclusivamente para retornar al domicilio después de las campanadas En todo caso, se mantiene de 00:30 a 6:00 h el 25 de diciembre y de 22:00 a 6:00 h el resto de las próximas dos semanas.

Así lo establece el decreto publicado este viernes por la tarde en el Boletín Oficial de Canarias, apenas unas horas antes de que entre en vigor a partir de la medianoche y durante los próximos 15 días.

Otro de los cambios en el texto alude al número de grupos de convivencia que podrán sentarse a la mesa en los días principales de las fiestas: será de un máximo de tres y no dos, aunque el Gobierno recomienda esto último. En todo caso, lo que no se modifica es que no podrán se reunirse a comer o cenar más de seis personas esos días: 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Sobre esta cuestión de los grupos de convivencia, se considerará como tales no solo los que residan "bajo el mismo techo", sino también "aquellas personas residentes en Canarias que regresen a su unidad familiar durante el periodo de producción de efectos" del decreto.

Hay también un cambio sustancial en cuanto a lo anunciado el miércoles: no se prohíbe que personas no convivientes se reúnan en locales de restauración, aunque el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha explicado que la recomendación sigue siendo que solo lo hagan personas que vivan juntas. Al haberse ampliado el decreto del 4 de diciembre, sigue en vigor el número máximo de cuatro personas.