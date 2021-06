¿Restricciones en los municipios con más contagios para que Tenerife no suba al nivel 3?

El aumento de los casos de coronavirus en Tenerife en las últimas semanas preocupa a las autoridades y al conjunto de la población. El Consejo de Gobierno regional se reúne mañana para analizar los indicadores epidemiológicos y no sería descartable que se aprobará una subida del nivel de alerta sanitaria. Una medida que no ven con buenos ojos los alcaldes de la isla.

Francisco Linares, alcalde de La Orotava y vicepresidente de la FECAM, rechaza esta subida porque considera que tendría consecuencias muy negativas para el tejido productivo.

"Pedimos alternativas, ya que seríacatastrófico para la economía. Por eso, abogo por restricciones puntuales en las localidades con más incidencia acumulada para que el sector empresarial, especialmente la restauración, no reciba un golpe mortal. Además, se ha demostrado que la mayoría de los positivos se está produciendo en el ámbito social y familiar por comportamientos irresponsables", ha asegurado en COPE.

En este mismo sentido, ha reclamado al Ejecutivo autonómico una mejor coordinación de las políticas sanitarias entre las administraciones. "Pasan los días y echo en falta una reunión urgente con los ayuntamientos. Necesitamos que nos den instrucciones claras y nos expliquen lo que puede estar ocurriendo, puesto que más del 80 por ciento de los casos activos se encuentra ahora mismo en Tenerife", ha aseverado.

En la misma línea se ha manifestado elalcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez no oculta su perplejidad por la situación que se está viviendo en la isla. "No encuentro una razón objetiva a este incremento de la curva de contagios. En estos momentos, creo que, en general, la gente cumple las normas y el ritmo de vacunación es bastante ágil. No veo que estemos haciendo algo distinto al resto del archipiélago, por ello, no tendría mucho sentido volver al nivel 3. Sería un varapalo y un retroceso del proceso de recuperación", ha afirmado.