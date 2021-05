“La responsabilidad del bloqueo de RTVC la tienen el Partido Popular y Coalición Canaria”

A la segunda tampoco pudo ser. La Junta de Control de Radio Televisión Canaria (RTVC) no obtuvo el consenso necesario del Parlamento de Canarias, tras la abstención del Partido Socialista y la falta de acuerdo con Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP). La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha explicado que la culpa es de Coalición Canaria y Partido Popular, quienes no dieron su apoyo a Francisco Moreno para ser director general. Sobre este punto indica que aún no ha podido escuchar una “explicación” sobre este cambio en el sentido del voto.

Es por ello que Fierro ha defendido la coherencia del Partido Socialista puesto que “no puede ser que el director general tenga menos apoyos que la Junta de Control”.

Fierro ha reconocido que se lleva hablando meses con distintos partidos políticos en la búsqueda de un acuerdo, que permita desbloquear la situación en la que se encuentra la Radio Televisión Canaria desde hace meses.

En concreto la Junta obtuvo 33 votos a favor, 10 en contra y 26 abstenciones, un resultado insuficiente para alcanzar la mayoría. Tras la votación, el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, preguntó al pleno su parecer respecto a si se producía la votación para la elección del nuevo director general de RTVC, que también se rechazó.

“EL PSOE TIENDE LA MANO”

En cualquier caso, la también vicesecretaria de Acción Social del PSOE, ha vuelto a tender la mano a ambas formaciones políticas, para seguir buscando un posible acuerdo. Así siendo la fuerza mayoritaria en el Parlamento continuaran trabajando para conseguir el máximo consenso.

La Junta de Control de RTVC debía estar compuesta por Luz Belinda Giraldo, Alfonso Campoamor, propuestos por el PSOE; Francisco Pomares y Cristina Vera, a propuesta de Coalición Canaria; Jorge Rodríguez, por el Partido Popular; Rosi Morera, por Nueva Canarias, y Carmen Medina, por ASG.