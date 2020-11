“La Residencia de Vistabella nos ocultó que había COVID en el centro"

La pandemia ha vuelto a golpear a los mayores, de nuevo en una residencia, y por tercera vez en la isla de Tenerife. En esta ocasión, se trata de la Residencia San Pancrasio, en la zona de Vistabella en Santa Cruz que suma ya 39 afectados, 26 de los 29 residentes, entre los cuales hay que lamentar, de momento, tres fallecimientos. En COPE Canarias hemos hablado con la hija de uno de ellos, Carmen Vivas, quien no ha escondido su malestar y rabia por alguna de las actuaciones que ha llevado a cabo la residencia.

“DESDE EL LUNES 2 SABÍAN QUE HABÍA UN POSITIVO”

Por un lado, y lo que en su opinión es más grave, la dirección del centro sabía “al menos desde el 2 de noviembre que había un positivo entre los residentes”. Según relata, los hechos se precipitaron porque uno de los usuarios, se cayó al suelo, y eso obligó a trasladarlo a un hospital, donde “le hicieron la prueba y dió positivo”. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la casualidad quiso que Carmen llamase para pedir cita previa para poder ver a su progenitor, pero ese día le dijeron que no había hueco.

El martes repitió la operación con igual resultado, aunque con una excusa distinta, “tenían que vacunarlos”. Esperó otro día y ya el miércoles no pudo acudir porque lo haría otro familiar. No obstante, todas las alarmas en la familia Vivas saltaron el jueves por la tarde, cuando desde la residencia de Vistabella los llamaron para comunicarle que su padre había empeorado y que sería ingresado en un centro hospitalario -sin saber decirle cual era-. A partir de ese momento, es cuando va conociendo poco a poco lo que ella considera “una ristra de mentiras”.

Por un lado, según le confimó la propia responsable de las vacunas, a su padre no se le puso el martes 3 de noviembre, sino el 19 de octubre. Por otro, no entiende como si desde el lunes sabían que había al menos un positivo en el centro no se lo comunicaron de manera inmediata a todos los familiares, sino que esperaron hasta el jueves, una vez que Sanidad dada la virulencia del brote, se hizo cargo de la situación.

Ese mismo día, fue cuando recibió la noticia. Sin embargo, el mismo domingo 15 la llamaron desde la Residencia de Vistabella, para preguntarle por el estado de su padre, que ya en ese momento esta muy grave, y fue esta persona quien le comentó lo ocurrido.

Carmen, como otros familiares, han solicitado a la Consejería de Sanidad que se encargue de depurar las responsabilidades necesarias, por hechos que consideran como una negligencia.