La Renta Ciudadana, más cerca: "Toda ayuda para los desfavorecidos es bienvenida"

El proyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía de Canarias está un paso de convertirse en realidad. Después de su aprobación por el Consejo de Gobierno regional el pasado 10 de febrero, el texto ha llegado hoy al Parlamento para iniciar su tramitación en la Cámara autonómica.

Una vez que se apruebe, desde la Consejería de Derechos Sociales estiman que podría comenzar a aplicarse a partir de la segunda mitad del año, beneficiando a 40.000 personas, aunque en la primera etapa se prevé llegar solo a 10.000.

La Ley de Renta de la Ciudadanía reconoce el derecho de las personas a las prestaciones económicas que aseguren la cobertura de las necesidades básicas a una unidad de convivencia que carezca de recursos.

Además, regula el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con la idea de prevenir y atender a la población que se encuentre en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la Prestación Canaria de Inserción, ya que no solo equipara al archipiélago al resto de regiones de nuestro país, sino que mejora las cantidades que se recibirán con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital, más elevada que la actual PCI.

El proyecto de Ley contempla que la Renta de la Ciudadanía complemente al IMV, en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias.

VALORACIÓN DEL BANCO DE ALIMENTOS

El presidente del Banco de Alimentos de Tenerife, Hernán Cerón, ha destacado en COPE la importancia de la puesta en marcha de esta prestación social en Canarias.

"Toda ayuda que reciba la gente desfavorecida es bienvenida, creo que las familias tienen que estar contentas porque van a recibir una renta que les ayudará a hacer frente a todas sus necesidades. Hay que pensar que desde el Banco de Alimentos solo les podemos proporcionar un 15 o un 20 por ciento de los productos que se requieren para subsistir dignamente. También debemos tener presente que no solo es la comida, en el día a día son fundamentales artículos básicos o de limpieza que nosotros no entregamos", ha explicado.

En esta línea, el responsable del Banco de Alimentos ha subrayado su preocupación por la evolución de los indicadores económicos en el archipiélago y a nivel internacional.

"Vivimos un periodo de incertidumbre por la crisis que ha generado el conflicto bélico de Ucrania, pero es que seguimos con el paro cronificado y la precariedad laboral. La recuperación no termina de llegar, por eso, estamos atendiendo a alrededor de 30 mil personas en toda la provincia", ha concluido.