Reinas de la alegría

El Carnaval de Santa Cruz ya tiene reinas. A falta de que el próximo domingo 19 se celebre la Gala de Elección de la Reina Infantil, la Reina Adulta y la Reina de los Mayores, visitaron hoy los estudios de COPE Canarias para participar en La Mañana de COPE Tenerife y comentar sus primeras impresiones en su recién estrenado reinado.

Ambas coinciden en tener “muchísimas ganas de Carnaval” y afrontar con la máxima ilusión el reto de un carnaval comprimido en fechas pero que será “mucho más recordado” por celebrarse durante el mes de junio.

Ruth González, Reina del Carnaval de Santa Cruz, reconoció que “todavía estoy en estado de shock y no me dado tiempo a procesarlo todo”, y tras escuchar de nuevo el momento de su proclamación, afirma que “se me ponen los pelos de punta todavía”. Emocionada, confiesa que es “un momento feliz, un momento que recordaré siempre, en el que intentas no llorar, pero como me concentre, lloro”.

El feedback con su diseñador Santi Castro es evidente, mientras relata que “mi reacción fue buscar la mirada de Santi, y la verdad es que todos en el equipo lloramos. Todos, desde el primero hasta el último”.









En cuanto a su fantasía, denominada ‘¡Mirame!’ Ruth González relató que “el proceso fu muy interesante, porque Santi Castro tiene un mente privilegiada”, explicando que “nos presentó un dibujito en su taller y cuando vi el traje no tenía nada que ver y pensé, ‘¡Qué arte tiene Santi!’”.

Eso sí, la Reina también tuvo un problema en el momento de su desfile, ya que hubo un fallo técnico en la plataforma rotatoria. Por suerte, confiesa que supo “disimular que el giratorio no se movía, y lo giramos con la ayuda de Santi, aunque me quedaron un heridas de guerra en las caderas”.

Aunque la situación pasó inadvertida para muchos espectadores, Ruth confiesa que el problema fue que “me quedé anclada, y yo no vi que Santi me estaba girando, y hay un momento que me quemé con el hierro, pero estoy bien y ni duele”.

Por su parte, la Reina de los Mayores, María del Carmen Ramos, también recordó ese momento mágico en el que se alzó con el cetro luciendo la fantasía “Rozando el cielo”. “La verdad es que casi lloro”, confesó, añadiendo que “aunque no quería llorar porque me despinto, pero por supuesto estaba como volando, y todavía no me lo creo”.

Se da la circunstancia de que María del Carmen fue Reina de las Fiestas de Invierno en Tazacorte, en la isla de La Palma, en el año 1971, año de la erupción del Teneguía. 51 años después, la Reina de los Mayores se mostró muy orgullosa, “porque así mis hijos pueden comparar ambas fotos”.

