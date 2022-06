Regresa la celebración del Corpus Christi a las calles de Arona

Arona se prepara para celebrar la festividad del Corpus Christi. Los diferentes núcleos del municipio comenzaron desde ayer sábado a elaborar las tradicionales alfombras para la celebración del Corpus Christi, este domingo 19 de junio, durante el cual se sucederán los servicios religiosos y las procesiones por las diferentes calles del municipio, después de dos años sin poder celebrar estas fiestas a causa de la pandemia.

Así, Arona Casco, Valle San Lorenzo, Buzanada, La Camella, Cabo Blanco, Guaza, Guargacho, Las Galletas, El Fraile-Villa Isabel, Parque La Reina y Los Cristianos serán escenario de esta festividad según el programa de actos elaborado por el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.

La programación de la celebración del Corpus Christi de Arona 2022 es la siguiente:

ARONA CASCO

La elaboración de Alfombras será desde las 22.00 (del 18 de junio) a 19.00 horas (del 19 de junio) en la plaza del Santísimo Cristo de la Salud, c/ Duque de la Torre (completa), c/ La Luna (completa) y c/ Domínguez Afonso (completa).

Desde las 19:30 a 20:30 horas, celebración de la eucaristía en la Parroquia San Antonio Abad. A partir de las 20:30 a 22:30 horas tendrá lugar la Solemne Procesión de Corpus Christi con el Santísimo Sacramento acompañado por la Banda de Música de Arona.

El recorrido será Plaza del Santísimo Cristo de la Salud, c/ Domínguez Afonso, c/ La Luna, c/ Duque de la Torre, plaza del Santísimo Cristo de la Salud y regreso al templo parroquial.

VALLE SAN LORENZO

La elaboración de Alfombras será desde las 17.00 (del 18 de junio) a 11.00 horas (del 19 de junio) en la av. San Lorenzo, esquina c/ la Inmaculada y av. San Lorenzo (tramo de la Iglesia).

A partir de las 12:00 a 13:00 horas tendrá lugar la celebración de la eucaristía en la parroquia San Lorenzo Mártir y la procesión de Corpus Christi de 13:00 a 14:00 horas y discurrirá entre Av. San Lorenzo, esquina c/ la Inmaculada y Av. San Lorenzo (tramo de la Iglesia).

BUZANADA

La confección de alfombras tendrá lugar desde 17.00 (del 18 de junio) a 10.00 horas (del 19 de junio) en la plaza de la iglesia de Buzanada. Posteriormente, a las 10:30 hasta las 11:15 horas será la celebración de la eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz.

Desde las 11:15 a 11:30 horas, procesión de Corpus Christi por la plaza de la Iglesia de Buzanada.

CABO BLANCO

Se celebra la eucaristía a partir de las 10 de la mañana en la parroquia San Martín de Porres.

LAS GALLETAS

Entre las 08.30 horas a 13.00 horas (el 19 de junio) se elaboran las alfombras en la Rambla Dionisio González y a partir de las 19:00 tendrá lugar la celebración de la eucaristía en la parroquia San Casiano con posterior procesión del Corpus desde el Templo Parroquial, av. Dionisio González (paso de peatones), rambla de Las Galletas y regreso por el mismo recorrido.

EL FRAILE – VILLA ISABEL

De 12.00 horas a 12.45 horas (el 19 de junio) se celebra la eucaristía en la parroquia San Isabel de Portugal y desde las 12:45, procesión de Corpus Christi en plaza de la Iglesia de El Fraile.

PARQUE LA REINA

Celebración de la Eucaristía desde las 10:30 a 11.15 horas (del 19 de junio) en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús.

LOS CRISTIANOS

Elaboración de Alfombras desde las 17:00 (del 18 de junio) a 10.00 horas (del 19 de junio) en la plaza de la iglesia de Los Cristianos. Desde las 12:00 será la eucaristía en la parroquia Ntra. Sra. del Carmen y a las 12:45 horas tendrá lugar la procesión de Corpus Christi en la iglesia de Los Cristianos.

GUARGACHO

Las alfombras se confeccionan de 08:30 a 13.00 horas (del 19 de junio) en la plaza de la Iglesia de Guargacho y posteriormente a las 17:30 se celebra la eucaristía en la parroquia Virgen del Carmen Guargacho. A las 18:15, procesión de Corpus Christi en la plaza de la iglesia de Guargacho.