El 'regalo' de los procesos de estabilización: los sindicatos pactan que el temario sean solo ocho temas

e van conociendo detalles del acuerdo entre los sindicatos mayoritarios -CSIF, CC.OO y UGT- y el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, para la estabilización de los interinos en la distintas administraciones. En los micrófonos de COPE Canarias, Francisco Bautista, secretario de la Federación de Empleados Públicos de UGT Canarias, ha explicado que el acuerdo trata de eliminar la temporalidad en la administración -se calcula que afecta a unas 800.000 personas en todo el país- con distintos procesos de estabilización y varias medidas. Bautista ha adelantado alguna de las claves y que pasan, por ejemplo, por la importante reducción del temario al que tendrán que enfrentarse los que se presenten, al pasar de 75 a solo ocho temas, según la propuesta que les ha hecho llegar el Gobierno de Canarias, y que supondrá “que el 90% de las personas que se presenten aprueben”.

En primer lugar, se establece que se encuentra en “abuso de temporalidad” aquellos funcionarios interinos que esten más de tres años en el mismo puesto. En este caso se trata de los supuestos en los que la administración no ha sacado esas plazas a concurso. Otro de los puntos clave del acuerdo es el valor que se daba a la experiencia en esa oposición que ahora queda cifrada en un cuarenta por ciento. Por otro lado, Bautista asegura que un punto importante del acuerdo es que “un juez no lo va a poder tumbar”.

La intención de los firmantes del acuerdo es que se lleven a cabo estos procesos en un proceso de tres años y que finalicen antes del 31 de diciembre del 2024.

INDEMNIZACIÓN EN CASO DE SUSPENDER

Sin embargo, otra de las cuestiones que se han acordado es que en el caso de que el funcionario interino o el personal laboral temporal que estando en activo no supere el proceso selectivo tendrá una compensación económoica equivalente a 20 días por año de servicio hasta un máximo de 12 mensualidades. Asmismo, se establece otra penalización para el caso de que directamente no se participe en el proceso selectivo que es que no dará lugar a indemnización, como tampoco existirá esta indemnización cuando se abandone de manera voluntaria la administración o cuando la finalización de la relación se deba a causas disciplinarias.