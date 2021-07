La reducción de contagios: Tenerife no consigue nada pasando a nivel cuatro

La incidencia acumulada a siete y catorce días de la covid cada 100.000 habitantes en Tenerife ha alcanzado cifras récord que no se habían dado desde el inicio de la pandemia de la covid en marzo de 2020. Con estos datos la isla podría estar cerca de situarse en nivel 4 de restricciones sanitarias esta semana pero Lluís Serra Majem, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del comité científico asesor del Gobierno de Canarias, ha apuntado que no sirve para nada subir a nivel 4 porque no va a ayudar a reducir el número de contagios en la isla.

“Sin estado de alarma, los gobiernos se han quedados sin intrumentos para luchar contra el virus”, ha puntualizado.

En este sentido, ha insistido que sin la posibilidad del toque de queda, los niveles han quedado “descafeinados”.

Por otro lado, Lluis Serra ha detallado que España está ante una “quinta ola monumental” con características distintas a las anteriores porque no afecta a los mayores, la letalidad es baja pero que sigue causando ingresos en los hospitales.

Según Serra, la sociedad está cometiendo el mismo error que el verano pasado confiados en que el virus ha desaparecido al tener acceso a la vacunación. No obstante, ha explicado que si se cumplen los plazos previstos no será hasta principios de septiembre cuando se alcance la inmunidad de rebaño con el 70 % de la población diana inyectada con el fármaco frente a la covid.

El también rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha adelantado que espera que para ese entonces la comunidad universitaria esté inoculada y el próximo curso regresarían las clases 100 % presenciales con mascarillas en interior y con la eliminación progresiva de este protector a lo largo del primer cuatrimestre.