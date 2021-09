El aeropuerto de La Palma está operativo y los vuelos podrán aterrizar

Aena ha informado a COPE Canarias que el aeropuerto de La Palma está operativo. Según hemos podido constatar el tráfico aéreo no está cerrado y el aeropuerto seguirá abierto.

Por su parte, el gestor de la navegación aérea en España, Enaire, ha emitido la recomendación como medida preventiva de que no salgan vuelos con destino a la isla de La Palma, donde este domingo ha comenzado una erupción volcánica.



Serán las aerolíneas las que en última instancia decidirán si vuelan o no a La Palma, pues no está cerrado el tráfico aéreo, según ha expresado Enaire.



Por el momento, Binter Canarias informa del desvío al punto de origen de un vuelo que salió de Tenerife Norte con destino a La Palma.



Binter Canarias señala en las redes sociales que está pendiente de la situación volcánica y que de momento opera "con normalidad", aunque el humo que emana de la zona de Cabeza de Vaca "puede afectar a la visibilidad".

Seguimos pendientes de la evolución de la erupción volcánica en #LaPalma. De momento, operamos con normalidad, aunque con algunos retrasos. Estamos atentos a las indicaciones de las autoridades competentes en el control del tráfico aéreo @ENAIRE y @aena. pic.twitter.com/UoPLjeiAr8 — Binter (@BinterCanarias) September 19, 2021

Desde Aena, COPE Canarias ha podido saber que el aeropuerto de La Palma está operativo y abierto.