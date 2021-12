¿Realmente la erupción en La Palma puede acabar antes del final de 2021?

Los parámetros que miden el proceso eruptivo en la isla de La Palma parecen consolidar una tendencia a la baja, hasta el punto de que ayer el presidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres, sorprendía a todos afirmando que “hay síntomas de que podemos estar cerca de que, en 2 o 3 semanas pueda terminar, y todos nos dicen que podría ser antes del final del año 2021”. Eso sí, el presidente matizaba al final de su alocución que “esto que es un deseo, esperemos que sea una realidad”.

La cuestión es, ¿Realmente podemos hablar del principio del fin de la erupción? ¿Acabará el proceso antes del 1 de enero de 2022?

Los expertos consultados por COPE Canarias prefieren ser cautos y apelar a la prudencia. Rubén López, vulcanólogo del IGN cree “que podría ser, si los parámetros continúan así no sería descartable, pero también puede ser que vuelva a reputar una parte”. López añade que “no es una cuestión lineal, puede ir a pulsos, y ya lo vimos en el volcán de El Hierro en el que se acabó la sismicidad, y la erupción siguió un mes”

En definitiva, “podría darse la predicción que manifestaba el presidente, pero es mejor no crear falsas expectativas y seguir trabajando cada día para poder predecir lo que pueda pasar, pero desde luego, en los próximos días no va a acabar la erupción, porque aunque el volcán está débil y la sismicidad está baja, a un tercio de lo que estuvo en octubre, eso no significa que podamos aventurarnos a dar un plazo de cuando acabe la erupción”.

Por su parte Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC, cree que es importante que haya “una tendencia consolidada a la baja de la sismicidad, por lo menos en los observables este es el dato más relacionado con el índice de actividad, pero de ahí a decir que esto se acaba en 15 días…”

Soler afirma que “15 días ha sido la palabra mágica y esto no se va a acabar en una semana, porque va a batir el record de la erupción de 1585, pero indudablemente cualquiera puede apreciar que el proceso ha perdido mucho del ímpetu que tenía hace 15 días”.

Insistido sobre si antes de final de año, podría acabarse la erupción, Soler concluyó que “habría tiempo, pero hoy por hoy nadie está en condiciones de decir si sí, o sí no. Hay que seguir estudiando los observables, no hay que minusvalorar los parámetros”