Quirónsalud Tenerife afianza su cirugía robótica de rodilla con el robot ROSA

El Hospital Quirónsalud Tenerife ha superado el medio centenar de intervenciones de cirugía de rodilla asistidas por el robot quirúrgico ROSA en su primer año de funcionamiento. Según informa el propio centro, este hito consolida la apuesta del hospital por la innovación tecnológica aplicada a la traumatología.

Coincidiendo con este primer aniversario, el hospital ha reforzado su Servicio de Traumatología con la incorporación de los doctores Iván Chávez, Ramón Moreno y Alejandro García Londoño. Esta ampliación del equipo, todos ellos especialistas en cirugía de rodilla en Tenerife, aumenta la capacidad asistencial del centro y permite seguir avanzando en la aplicación de técnicas quirúrgicas de vanguardia.

QuirónSalud Tenerife Antonio Galván, especialista en traumatología robótica del Hospital Quirónsalud Tenerife

Pioneros en cirugía robótica

El robot nos ayuda a decidir y ejecutar con exactitud lo planificado" Antonio Galván especialista en traumatología robótica del Hospital Quirónsalud Tenerife

El equipo liderado por el doctor Antonio Galván, especialista en traumatología robótica del Hospital Quirónsalud Tenerife, ha sido el impulsor de este avance en la isla con la incorporación de ROSA, el primer robot de estas características implantado en Tenerife. Esta apuesta pionera ha permitido al centro mejorar la precisión quirúrgica, optimizar el diagnóstico y perfeccionar los resultados en las intervenciones de prótesis de rodilla.

El doctor Galván explica que la tecnología del robot ROSA “proporciona una mayor precisión, una mejor personalización de cada caso y una alineación excelente de los componentes de la prótesis de rodilla”. Gracias a su sistema de navegación en tres dimensiones, el robot ofrece información en tiempo real sobre la estabilidad de la articulación, lo que facilita tanto la selección exacta de los implantes como la planificación de cada intervención.

El especialista añade que “el robot no solo nos ayuda a decidir, sino también a ejecutar con exactitud lo planificado”. Esta precisión en la colocación de la prótesis resulta clave para mejorar la estabilidad de la articulación, favorecer un postoperatorio más satisfactorio y, en última instancia, alargar la vida útil del implante.

Menos agresión y mejor recuperación

Además de la precisión, el sistema robótico contribuye a reducir la agresión quirúrgica y a minimizar el daño en los tejidos blandos del paciente. Como resultado, se acortan significativamente los tiempos de recuperación en las personas sometidas a una cirugía de prótesis de rodilla en Tenerife.

El doctor Galván destaca también la versatilidad de la tecnología: “Se puede aplicar a todo tipo de pacientes, siendo especialmente útil en casos complejos, donde aportó mayor seguridad en la toma de decisiones”.

Se puede aplicar a todo tipo de pacientes" Antonio Galván especialista en traumatología robótica del Hospital Quirónsalud Tenerife

La combinación de esta tecnología de vanguardia con el uso de prótesis de rodilla de última generación consolida al Hospital Quirónsalud Tenerife como un centro pionero y de referencia en cirugía de rodilla en Tenerife, marcando un antes y un después en el abordaje de esta patología en la isla.