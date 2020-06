¿Quién puede vivir sin ingresos en esta sociedad?

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, ha aplaudido la llegada de Ingreso Mínimo Vital y ante las críticas surgidas tras la aprobación de esta renta ha animado a pensar “¿Cómo se puede vivir en una sociedad como la nuestra sin ningún tipo de ingreso?”.

Así, Cáritas llevaba años solicitando una medida como ésta. Su director ha apelado "a la empatía, a ponernos en el lugar del otro y no creer que hay familias que se van a enriquecer porque les den una ayuda para comer". El ingreso oscila entre los 462 € y 1015 € por hogar.

“Debemos ser generosos, antes de la crisis sanitaria teníamos un 29% de exclusión social en Canarias y con lo que hacíamos no estábamos solucionando nada por eso, cualquier paso para repartir mejor la riqueza social y que estás familias puedan salir, es esencial”.

Además, ha alertado que lo que viene es grave y que esto no es nuevo, ya se vió en la crisis de 2008 como personas incluso con una situación normalizada se vieron de un día para otro sin ingresos y desde Cáritas “las hemos ido acompañado en procesos de inclusión y muchas de ellas han ido saliendo y se han reintegrado en la sociedad”.

Rognoni ha admitido que si no fuese por la llegada de esta prestación es probable que no hubiesen podido llegar a la cantidad de personas que solicitan la ayuda de Cáritas. Desde el inicio de la crisis sanitaria, ha comenzado una situación de incertidumbre donde han tenido que doblar la asistencia y ayudar hasta donde les alcanza porque no cuentan con los recursos ni lo medios necesarios.

CRITICAS AL INGRESO

Juan Rognoni también se ha pronunciado respecto a las críticas que consideran esta ayuda como una manera de mantener a la ciudadanía subvencionada sin trabajar porque según su experiencia el ingreso mínimo vital es un tipo de iniciativa que sirve para dar dignidad a la persona, la empodera para salir de su situación y buscar un trabajo.

“Hay que trabajar para acompañar esos procesos con otros tipo de medidas como la ayuda a la vivienda, de formación para que encuentren un empleo y no necesiten la ayuda”.

En esta misma línea, ha reconocido que hay quién se puede aprovechar de la subvención y por eso pide dar transparencia a los procesos, con mecanismos de control por si hay dudas, pero ha apuntado que “no se puede generalizar ante casos puntuales y dejar al resto de familias sin la ayuda”.

El ingreso se podrá solicitar desde el 15 de junio y se espera que en Canarias llegue a 4.000 familias canarias.