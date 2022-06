'Queremos Movernos' denuncia que Santa Cruz puede llegar al verano sin servicio de baño adaptado

La presidenta de la plataforma 'Queremos Movernos', Ana Mengibar, ha denunciado en COPE que Santa cruz de Tenerife continúa sin servicio de baño adaptado para personas con movilidad reducida en la playa de Las Teresitas.

En este sentido, lamenta que la problemática se haya prolongado en el tiempo y el Ayuntamiento no haya sido capaz de resolver la adjudicación del contrato por cuatro años ni tampoco un contrato menor, que permitiría cubrir la demanda durante los periodos vacacionales.

"Seguimos igual sin ese servicio de ayuda al baño que es imprescindible, ya no solo para los que pueden llegar a la playa de forma autónoma, pero también para los que han podido ir en años anteriores porque se cuenta con un transporte. Es terrible porque estamos así desde octubre y todos sabemos que es una terapia fundamental para este colectivo", ha aseverado

Ana Mengibar cree que la burocracia podría haberse agilizado si los responsables municipales se hubieran implicado en este asunto desde un principio

"Nos vienen diciendo que ya está y no es así, por eso, no las tenemos todas con nosotros. Entramos en la plataforma de contratación y vemos el trámite, pero no la situación en la que se encuentra. Todos los viernes llamamos al IMAS y la respuesta es que está dentro del trámite obligatorio, con lo que ya dudamos de que podamos ir a la playa este verano", ha señalado.