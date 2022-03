¿Qué componente psicológico hay detrás de la compra compulsiva de aceite de girasol?

La estampa de la limitación de unidades que se pueden adquirir de garrafas de aceite de girasol se está multiplicando en los supermercados canarios y del resto de la geografía española. La invasión de Ucrania, (uno de los principales exportadores mundiales de este producto), ha llevado a que los consumidores se abalancen sobre los lineales de los supermercados, y se lleven este aceite, que en la cesta de la compra de los españoles, ha estado tradicionalmente por detrás del aceite de oliva.

Pero, ¿Cuál es el componente psicológico que lleva a los consumidores a adquirir compulsivamente determinados productos en situaciones de crisis o conflicto bélico? ¿Tiene algo que ver con lo ocurrido al comienzo de la pandemia con el papel higiénico?

El psicólogo Leocadio Martín explica que en estos casos “se produce un contagio conductor propiciado por el miedo, derivado de la necesidad de protegernos y eso nos lleva a acaparar”. Es un mecanismo “automático, que se convierte en un mini trastorno obsesivo compulsivo, dicho de una forma coloquial”.

El psicólogo describe que la situación “lleva a que personas que nunca han comprado aceite de girasol y fueron al supermercado y vieron que solo quedaban dos, cojan uno y se lo lleven”. El mecanismo que se usa, según explica Martín, “no deja de ser el mismo que utilizan las campañas publicitarias para que nos compremos cosas que no necesitamos. Es una forma de decirnos ‘oye no te vayas a quedar sin esto’ cuando realmente no te has parado a valorar si lo necesitas realmente o no”.

En ese sentido, “es una situación parecida a cuando los supermercados cambian los productos de sitio o de lineal. El objetivo es que acabes comprando más, incluso productos que a lo mejor no necesitas”.

“Es un mecanismos muy estudiado y muy manipulado”, explica el experto, porque “esto se produce, no porque vaya a haber escasez de aceite, sino porque uno de los supermercados subió el precio, y limitó la venta a un numero de garrafas al día”.