El pueblo de Tenerife donde el PP hace la vista gorda para pactar con el PSOE

Un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista es inconcebible no solo a nivel nacional, sino en las comunidades autónomas. En Canarias tampoco es habitual ver a los dos grandes formaciones acordar gobiernos insulares o en las grandes ciudades, pero de vez en cuando sí se producen alianzas en lugares más pequeños.

En La Guancha, Antonio Hernández (PP) ha sido reelegido alcalde con el voto del PSOE. Tras perder la mayoría absoluta de la que gozaba en el anterior mandato, en esta ocasión se quedó a un concejal de repetirla y acudió a la única edil del Partido Socialista para garantizar su continuidad, incorporándola en el gobierno.

"En los pueblos pequeños, los ciudadanos no votan a las siglas, sino a las personas", explica en COPE el regidor de un municipio que no llega a los 5.500 habitantes. Pone de ejemplo cómo ha ido variando el voto: "El PSOE gobernó con mayoría absoluta durante 24 años, luego lo hizo Coalición Canaria y después nosotros desde 2015".

Hernández reconoce que el pacto con los socialistas no ha gustado a la dirección regional de los populares. "Es un pacto atípico, pero creo que hay que diferenciar la política municipal del resto. En los pueblos pequeños no hay margen para diferenciar políticas de izquierda y de derecha, sino que son personas que quieren mejorar el municipio con el escaso margen que tenemos por presupuesto". El alcalde insiste: "Sé que no ha gustado a nivel regional, pero yo tengo que pensar en el bienestar de los vecinos. Ya sé lo que es gobernar en minoría, después en mayoría absoluta y ahora con un pacto".

PSOE y PP también han llegado a acuerdos en otras localidades de Canarias como Teror, Arucas, Tazacorte, Tacoronte o Granadilla de Abona, aunque en algunas de ellas han incorporado a CC o NC. El Partido Popular solo ha expedientado, de momento, a los dos concejales de Granadilla que favorecieron la alcaldía a la socialista Jennifer Miranda, incorporándose también al gobierno local. La intención de la dirección del PP era pactar con Coalición Canaria y VOX.

Fuentes de los populares explican a COPE que la diferencia entre Granadilla y La Guancha es que en este municipio son ellos los que ostentan la Alcaldía y en el primero se ha votado a favor de una socialista.