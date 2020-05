¿No pudiste volar por el estado de alarma? Guía para recuperar tu dinero

El portavoz de FACUA- Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha contado que “la estrella de las reclamaciones” en este estado de alarma es en relación a los vuelos y la garantía de la devolución del dinero a los usuarios.

Así, ha descrito que hay protocolos y obligaciones legales que tienen las compañías aéreas y lo primero que debemos hacer es distinguir si:

- El vuelo se canceló: en 7 días las aerolíneas tienen que devolvernos el dinero.

- Si no se canceló (y no pudimos cogerlo por el estado de alarma): podríamos presentar una reclamación y la compañía cuenta con 60 días para contestarnos y decirnos que nos ofrecen una solución alternativa en lugar del reembolso del dinero del billete. Si no aceptamos esta solución, tendrían que proceder a la devolución del importe.

El trámite para comunicarnos con las compañías será por correo electrónico o rellenando un formulario a través de la web.

En caso de que sigan insistiendo en que no nos devuelven el dinero o no contesten habría que presentar una denuncia en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

10 AEROLÍNEAS DENUNCIADAS

En este sentido, el portavoz de FACUA ha descrito que están tramitando “multitud” de reclamaciones porque las compañías no están respondiendo a la altura. Ya han denunciado a “una decena de aerolíneas que se están saltando la ley” y se encuentran a la espera de una respuesta de las administraciones.

Sánchez ha criticado que haya gobiernos, entre ellos el español, que deciden ponerse del lado de las aerolíneas, “defendiendo intereses de estas grandes empresas que reciben subvenciones multimillonarias dejando de lado los derechos de los consumidores”.

Además, ha defendido que la incertidumbre es una de los motivos por los que la gente quiere el dinero, porque “no sabemos cuándo podremos volar de nuevo, podemos pensar que no es prudente hacerlo o que nuestra situación económica actual hace que necesitemos el dinero”.

ASEGURADORAS EN EL PUNTO DE MIRA

Para finalizar, ha hablado de #Quieromidinero, la plataforma que ha puesto en marcha FACUA para reclamar a las aseguradoras, basándose en artículo 13 de la Ley de Contrato de Seguro, donde especifican como proceder cuando hay una reducción del riesgo de siniestro. En el estado actual circulan menos vehículos por la carretera por lo que tenemos menos riesgo de accidentes y esta situación provoca que todos los consumidores tengan derecho a la “bonificación de la compañía de manera proporcional al importe de la prima”, ha especificado Rubén Sánchez.