El PSOE en Santa Cruz ve a un “alcalde desbordado, noqueado y enfrentado con muchos colectivos”

“Estamos ante un alcalde desbordado, sin un proyecto de ciudad en el peor momento de su historia y con enfrentamientos con los colectivos del deporte, de la cultura, los taxistas, los policías y noqueado por la coyuntura del Covid”. Así define la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz los primeros 100 días de mandato del grupo de Gobierno de Coalición Canaria-Partido Popular en el consistorio.

En una entrevista concedida a La Mañana de COPE TenerifePatricia Hernández ha afirmado que este Grupo de Gobierno es “incapaz de pagar a las autónomos después de tres meses de urgencias, son incapaces de dar respuesta los taxistas, no han retomado las líneas de guaguas con normalidad al 100%, no están haciendo desinfecciones en las zonas de gran afluencia, ni en los parques, y no están dando respuestas a la situación económica porque están absolutamente desbordados”.

La portavoz socialista acusó además a José Manuel Bermúdez de “estar inaugurando cosas que ya estaban inauguradas, mientras el Parque de La Granja está parado, el polideportivo de Las Delicias está parado, en fin están noqueados”.

Capítulo especial en su análisis de estos 100 días, para el sector del taxi, que se encuentra muy descontento con el concejal de Servicios Públicos Guillermo Díaz Guerra, según han manifestado algunos representantes del sector en los últimos días a la Cadena Cope. Estoy absolutamente escandalizada de lo que está pasando con el sector del taxi, ya que son incapaces de sentarse a una mesa y solo dan instrucciones contradictorias sin buscar una solución y mientras tanto los taxistas en medio, siendo un sector que está absolutamente abandonado”.

Por último, Hernández destacó que “nos molesta la parálisis. No nos importa que él ( en referencia a Bermúdez) salga en la foto, nos preocupa cuando se ralentizan las cosas, como la obra de la Avenida de Venezuela donde no se ha dado un alternativa a los ciudadanos, o la obras del Viera y Clavijo o en Imeldo Serís”.

