El PSOE, el partido que más votos gana en Canarias

El partido que más votos sumó en estas elecciones autonómicas respecto a las del año 2015 fue el Partido Socialista Canario (PSC) con 82.245 votos. Le sigue Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), con 40.865 votos, y Ciudadanos, que irrumpe por primera vez en la cámara regional con 11.455 respecto a los datos del año 2015.

En el otro lado de la balanza, el partido que más pierde es Sí Podemos Canarias con 54.876 votos menos; a continuación, el Partido Popular (PP) con 34.556 votos y Nueva Canarias con 11.156 votos.

La reforma del sistema electoral en estas elecciones no ha impedido que se den una serie de curiosidades. Por ejemplo, hubo más votos nulos, 10.138, que los 6.215 votos de Agrupación Socialista Gomera que le permitieron obtener tres diputados. Otros partidos como VOX, PACMA, e Izquierda Unida no tuvieron representación aun superando en votos a la formación de Casimiro Curbelo, pues no lograron romper la barrera del 4 % de los votos. Ciudadanos, con 65.000 papeletas, logró solo dos escaños.

En estas elecciones hemos estrenado un sistema con dos urnas para las dos circunscripciones (regional e insular), fruto de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía. Sin embargo, en 2023 podríamos tener otro sistema electoral ya que el texto dictamina que en tres años deberá aprobarse una ley electoral.