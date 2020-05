El PSOE dice que la prórroga de los ERTE turísticos ya estaba pactada con Canarias

El diputado del PSOE en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife y miembro de la Ejecutiva Federal socialista, Héctor Gómez, ha precisado este viernes que la prórroga de los ERTE en el sector turístico ya estaba cerrada con el Gobierno de Canarias. Choca así con lo anunciado por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, de que su partido se lo había arrancado a la Moncloa a cambio del apoyo de la prórroga del estado de alarma. "Si ellos trasladan un mensaje de que se habían comprometido con ellos y no eran conocedores de ese acuerdo, es responsabilidad de CC; yo no hablo por ellos", ha señalado Gómez, que ha pedido "no generar confusión".

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el parlamentario tinerfeño ha precisado que, en todo caso, esa prórroga de los ERTE no tiene por qué ceñirse exclusivamente a Canarias —"no se ha dicho que solo sea para el archipiélago"— y que "el Gobierno de España no cierra la puerta a implementar esa medida en otras comunidades autónomas", algo que, según afirma, le explicaron varias ministras. Eso sí, ha reconocido que Canarias "tiene una realidad diferente a la de Baleares".

Héctor Gómez ha subrayado que esa herramienta aún está por definir y que el Ejecutivo está "analizando qué epigrafes abarca los ERTE turístico", si se refiere exclusivamente a los alojamientos o a otros negocios dependientes de la llegada de turistas: "Si hay necesidad de implementar otras actividades, lo dirá la ministra de Trabajo".

UNA COMISIÓN PARA "CANALIZAR EL MALESTAR" DE LA OPOSICIÓN

El Congreso de los Diputados constituía este jueves la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la crisis del coronavirus. Héctor Gómez, que forma parte de ella como vocal del Grupo Socialista, ha asegurado que es un buen mecanismo para "canalizar el malestar" de los partidos de la oposición hacia el Gobierno. Ha precisado que la crítica, "como no podría ser de otra manera", es aceptable que se siga haciendo en los foros que consideren oportunos, pero se ha mostrado esperanzado en que "sea una comisión productiva aunque va a ser muy difícil bajar la tensión política".