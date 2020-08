El PSOE canario se queda solo en la defensa del acuerdo de Hacienda con la FEMP

El visto bueno dado este lunes por la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) a la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre el uso del superávit y el remanente municipal ha sido criticado por la inmensa mayoría de los principales partidos en Canarias. Solo el PSOE ha salido en su defensa en las redes sociales, mientras que Sí Podemos Canarias ha optado de momento por el silencio.

El acuerdo contempla que Hacienda transfiera 5.000 millones de euros a los ayuntamientos que le traspasen al Estado sus remanentes a modo de créditos. El Ministerio enviará esos recursos en proporción de los que reciba por parte de las corporaciones locales este año y el que viene, y a partir de 2022 los devolverá en su totalidad en un plazo máximo de 10 años, sin imputarse como déficit.

La aprobación de la propuesta no ha estado exenta de polémica, ya que ha salido adelante en la Ejecutiva de la FEMP gracias al voto de calidad del presidente, Abel Caballero, tras el empate de los representantes del PSOE con PP, JxCat y Ciudadanos. El representante de IU-Podemos se ha abstenido.

El Partido Socialista Canario se ha limitado a destacar en las redes sociales que se trata de "buenas noticias para Canarias". Sí se ha pronunciado el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, congratulándose porque supondrá 8 millones de euros más para combatir la crisis en la isla este año. "El Estado ha entendido el papel crucial que jugarán las instituciones locales e insulares, las más cercanas a los ciudadanos, para poder hacer frente a la crisis económica derivada de los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19", asegura el dirigente socialista.

Pero no piensan lo mismo sus socios de gobierno. Mientras que Sí Podemos guarda silencio, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) no ocultan su malestar. En el lado de la oposición, Coalición Canaria y el Partido Popular lo critican con firmeza.

Nueva Canarias, que ostenta la Consejería de Hacienda en el Gobierno autonómico, lamenta que las islas "no hayan sido escuchadas" en el acuerdo. La portavoz parlamentaria en materia económica, Esther González, habla de "puro mercadeo" porque "ha primado la posición del Ministerio de Hacienda para reequilibrar” sus cuentas frente a las necesidades de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, que deben seguir respondiendo”a las graves secuelas sociales y económicas de la pandemia".

Para el líder de ASG, "puede ser bueno para ayuntamientos y diputaciones peninsulares que no han cumplido con la tarea económica, pero no es el mejor para Canarias". Casimiro Curbelo asegura que "aquí la gran mayoría de las instituciones hemos cumplido con la regla de gasto y estabilidad presupuestaria". Por eso, el también presidente del Cabildo de La Gomera ha solicitado al Gobierno central que permita a las corporaciones insulares disponer del superávit, aunque consideró que para algunas de las corporaciones insulares "no será suficiente".

ENFADO DE LA OPOSICIÓN

Desde Coalición Canaria advierten que la aprobación de la propuesta de Hacienda "deja vendidos y sin capacidad de respuesta" a los ayuntamientos de las islas. Su secretario general, José Miguel Barragán, lo califica de "muy mala noticia para el municipalismo canario" y asegura que ha quedado claro que “el interés de las siglas se ha impuesto al interés de los ayuntamientos y de los ciudadanos" por el hecho de que solo los alcaldes del PSOE hayan votado a favor del documento.

El Partido Popular va más allá y califica lo sucedido de "auténtico atraco" porque "da vía libre" a Hacienda "para apropiarse de los ahorros de las entidades locales". La presidenta autonómica de los populares, Australia Navarro, considera que los ayuntamientos y cabildos se quedan "al borde del abismo" por un documento "elaborado para sufragar los propios errores del Gobierno de Pedro Sánchez" y cree que traerá "graves consecuencias" a las corporaciones.