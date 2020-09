“El PSOE canario acepta con disciplina de partido los desplantes del Gobierno de Pedro Sánchez”

El plantón del ministro de Migración, José Luis Escrivá, quien alude que solo vendrá a Canarias “cuando su agenda esté suficientemente holgada”, ha provocado que se eleve el nivel de críticas por parte de la oposición. Es por ello que el senador de Coalición Canaria por la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, ha pedido ya la dimisión de Escrivá, al considerar que no está capacitado para hacer frente al reto migratorio al que se enfrenta Canarias, donde en solo 9 días de septiembre, han llegado casi tantas inmigrantes como en todo el mes de agosto.

En opinión de Clavijo el ministro ha incumplido lo que debe hacer, y en este caso, “se ha desentendido” de la situación migratoria de Canarias “y lo ha hecho conscientemente” como demuestra el “desplante”.

Por su parte, señaló la responsabilidad del Ejecutivo autónomo y de su presidente, Ángel Víctor Torres “que hoy muestra su profundo malestar pero hace un mes tuvo a Sánchez en Lanzarote y en vez de enseñarle la realidad de la situación migratoria en esa isla.

Clavijo, ha vuelto a solicitar la comparecencia urgente de cinco ministros; Interior, Exteriores, Migraciones, Defensa y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para que den explicaciones sobre la situación migratoria que vive Canarias. Clavijo recordó que desde el mes de enero de 2020 “requerí la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, sin que nueve meses después se haya producido” lo que evidencia “la falta de interés por dar explicaciones ante un problema que día a día se complica”.

El desbordamiento que sufre la Delegación de Gobierno ha obligado a una búsqueda desesperada de alojamiento para estas personas, siendo la última opción la instalación en hoteles. Es por ello que Clavijo ha vuelto a reiterar al Estado la necesidad de habilitar espacios suficientes y dignos, como los cuarteles existentes en las Islas.

ERTE TURÍSTICOS

En relación a los ERTE turísticos Clavijo ha vuelto a reiterar la necesidad de que de una vez por todas se asegure la continuidad de los ERTE, puesto que no ve claro que actividades se van a poder incluir, y ponía como ejemplo, las lavanderías que no son directamente turísticas, pero que de no abrir los hoteles tendrían que cerrar. En el caso de que no se alcance un acuerdo, aun está pendiente de ratificación, provocará que los trabajadores que llevan más de 180 días en ERTE pasen del 70 por ciento de salario hasta el momento al 50 por ciento, lo que causará que muchos empleados no superan los 500 euros de salario.