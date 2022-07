Prudencia y ahorro en las rebajas de verano

Llega el mes de julio y las rebajas vuelven a aparecer anunciadas en las vitrinas y escaparates de las tiendas, aunque muchos comercios se han adelantado una semana. Este año, la situación viene marcada por la crisis y la inflación, con menos capacidad económica por parte de los ciudadanos.

COPE Tenerife se ha acercado a las inmediaciones de la chicharrera calle Castillo para preguntar a los ciudadanos cómo afrontan este período estival de descuentos. En la mayoría de casos, la prudencia es la tónica dominante, aunque eso no resta para buscar algún producto que no suele estar al alcance del bolsillo el resto del año.

“Vine a aprovechar la primera hora, que no hay mucha gente”, comenta una tinerfeña con la intención de “comprar unos tenis de temporada un poco más baratitos, porque la verdad es que son un poco caros”. “Y ya que estoy por aquí, aprovecharé la calle de las tiendas y miraré otras cositas que, aunque no las necesite, uno igual va de novelero”, añade.

Otros no muestran tanto entusiasmo con las rebajas, como otra santacrucera al reconocer que le parece "muy bien por las personas que las aprovechan, pero yo si no tengo necesidad, la verdad es que no las uso. Si veo algo que me gusta y me hace falta, sí, pero comprar por comprar la verdad es que no”. Se confiesa partidaria del ahorro por tener una familia por delante y percibir que “la cosa está muy mal”.

También los hay que previenen con estos descuentos, como una chicharrera que piensa “aprovechar y comprar, porque luego suben los precios y se hacen exagerados”. "Siempre esperamos a que llegue este momento para aprovechar y gastarnos los Cuatro durillos que tenemos ahorrados, y como somos cuatro en casa, aprovechamos bastante las rebajas, sobre todo las segundas, para hacernos con todo lo que nos va haciendo falta para el resto del año”, señala.