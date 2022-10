Prórroga del 50 % para guaguas: "La ministra me dijo que no iba a haber mayor dificultad"

El Gobierno de Canarias insiste en que la bonificación del 50 % para guaguas y tranvía seguirá vigente en el archipiélago en 2023, después de que la Moncloa haya anunciado la gratuidad de los bonos de Cercanías en la Península.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno, Sebastián Franquis ha asegurado este jueves en COPE Canarias que la compensación a las islas en el transporte terrestre continuará en 2023: "La ministra [de Transportes] me dijo que no iba a haber mayor dificultad, que era consciente de que la gratuidad de los trenes no es posible aplicarla aquí y que, por eso, Canarias tiene que tener una política diferenciada, así que no tengo mayor temor".

En este sentido, Franquis ha explicado que la partida que recoge el borrador de los presupuestos generales del Estado "es global y no significa que sea solo para trenes", aunque en la rueda de prensa la ministra de Hacienda no habló de las guaguas porque "la competencia de ellos son los trenes". Además, ha recordado que existe "un protocolo clarísimo firmado hasta diciembre y estamos convencidos de que firmaremos otro para que se prolongue el año que viene".

El consejero ha insistido en que el presidente de Canarias ya dijo en agosto que plantearía la prórroga de la bonificación para 2023 y el PSOE lo ha "defendido desde el primer minuto y aprobado en el Parlamento".

Sebastián Franquis ha admitido que desde septiembre "se ha incrementado de manera notable el uso del bono de guaguas", por lo que "habrá que estudiar" qué medidas se toman una vez se confirme la prórroga del descuento del 50 %.