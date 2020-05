La prohibición de subir en coche al monte sigue vigente

Las limitaciones relativas a la práctica deportiva o los paseos siguen vigentes pese a estar en la fase 1. El concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Florentino Guzmán, ha querido recordar las limitaciones existentes en el uso y acceso al macizo de Anaga tras los informes recibidos por parte de los agentes de la Unidad del Medio y Entorno Natural (UMEN). “Estamos detectando a muchas personas que utilizan sus vehículos para acercarse hasta los senderos de Anaga, ya sea a pasear, caminar o correr, sin que se trate de deportistas federados o profesionales, lo que no se atiene a la normativa y restricciones actuales dentro del estado de alarma”, apuntó el edil.

Los agentes forestales ya han identificado hasta a 66 personas por estas prácticas, a efectos de informar de esta infracción si las mismas personas vuelven a ser sorprendidas infringiendo las órdenes vigentes al respecto. Curiosamente, este aumento de visitantes se ha constatado desde el pasado 11 de mayo, y aunque hay ciudadanos que aluden al desconocimiento de esta prohibición, se les conmina a que abandonen las caminatas.

La UMEN recuerda que la última orden de flexibilización de las medidas del estado de alarma no afecta a las actividades físicas no profesionales al aire libre, con lo que siguen sujetas a unas determinadas franjas horarias, a no salir del municipio, salvo los deportistas federados, y la prohibición expresa de utilizar para ellos vehículos o el transporte público.

Estos profesionales, que desarrollan su actividad en todo el municipio, se centran especialmente en Anaga, por lo que ante la proximidad del fin de semana se anuncia una intensificación de la vigilancia de estas prácticas no autorizadas. También se recuerda desde el consistorio santacrucero que todas las áreas recreativas y zonas de acampada de la isla permanecen cerradas.

Aunque diariamente la principal labor hasta el momento se está centrando en medidas informativas y disuasorias, los agentes forestales están procediendo a identificar a los infractores y, en caso de reincidencia, se dará conocimiento a la autoridad pertinente. Sus recorridos de vigilancia son habituales por toda la geografía de Anaga, pero con especial interés se centran en la enorme y rica red de senderos que discurren por esta zona.