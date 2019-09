“Es un privilegio que la población reconozca el trabajo de los militares"

Con más de 12.000 hectáreas calcinadas por el fuego, con un despliegue de más de 1.000 efectivos, y con casi 10.000 desalojados, son muchos los que aún tienen en su recuerdo el incendio de Gran Canaria, y sin duda, dos ellos son el sargento primero, Bruno González y el cabo Sergio Fernández, pertenecientes ambos a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Los Rodeos.

Casi 400 efectivos

En un espectacular despliegue fueron 380 los efectivos de la UME que participaron en los incendios de Gran Canaria, y dice el sargento González, “nuestra formación permite que podamos trabajar igual con uno de Tenerife, que de Zaragoza. Lo importante es la lucha contra el fuego”.

Vacaciones suspendidas

Otro de los mitos que rodean a la UME son la supuesta falta de vacaciones, sin embargo, precisa el cabo Fernández que no es exactamente así, sino que están “restringidas”. No obstante, su jefe apunta a que “somos todos parte de la misma unidad, y solo en mi pelotón hubo dos compañeros que me llamaron, y ellos voluntariamente decidieron suspender sus vacaciones y venirse para incorporarse y acudir al incendio”.

“Lo mejor fue el apoyo de la gente”

Recurrentes fueron también los aplausos que en reiteradas ocasiones recibieron los militares, y el cabo Fernández destacaba que “es muy satisfactorio como profesionales que somos el ver como la gente nos apoya, reconoce nuestro trabajo, entiende que al final las Fuerzas Armadas, estamos al servicio del ciudadano, para ayudarle, porque no dejamos de ser militares”.