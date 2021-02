Al presidente de los empresarios de restauración también “le acojona” que haya fiestas privadas de Carnaval

Las sinceras declaraciones ayer en La Mañana de COPE Tenerife de Amós García Rojas, en orden a que “le acojona” la posibilidad de que se celebren fiestas privadas de Carnaval en estos días, siguen generando debate. Con la posibilidad de que el Gobierno de Canarias mañana jueves decida pasar a nivel uno de restricciones a la isla de Tenerife sobre la mesa, el presidente de AERO, la asociación que aglutina a los empresarios de ocio y restauración, Ramón Fariña, ha afirmado que a él “también le acojona” que se celebren fiestas privadas con motivo del Carnaval en estas próximas semanas porque también “lo sufro”. “Nos preocupa sobre todo el ámbito privado que es donde se han producido la mayor parte de los contagios” apuntó Fariña, añadiendo que “así que las autoridades deben de buscar una fórmula en la que haya una libertad, porque estamos en unos índices buenos, pero intentar que no vuelva a pasar lo de siempre, porque las fiestas de por la noche hay que eliminarlas, hay que ser coherente y trabajar en este sentido”.

Sobre la campaña publicitaria que un local de ocio de la capital tinerfeña está realizando, animando a sus clientes a que acudan disfrazados en los próximos días, Fariña apuntó que “mientras cumplan las normas a mí no me preocupa. Las normas están para cumplirlas y si un señor publicita que va a hacer una fiesta, y ésta está perfectamente controlada y con las medidas de seguridad adecuadas, no hay absolutamente ningún problema. Ya se cuidará muy mucho el que haga una fiesta de cumplir las normas”.

Amós García Rojas: “Me acojona que se puedan celebrar fiestas privadas de Carnaval” El experto canario acude al lenguaje coloquial para manifestar su oposición a que Tenerife pase a nivel uno a partir de este jueves 09 feb 2021 - 14:08

En cualquier caso, Fariña sí se mostró favorable de que el ejecutivo regional reduzca las restricciones pasando a Tenerife a nivel uno, después de las apreturas que ha tenido el sector en los últimos meses: “Esto va a dar alegría a la gente” apuntó, afirmado que “esperamos la fase uno por el bien de nuestros restaurantes y por la capacidad de nuestros negocios. A mí me preocupa el toque de queda, que podría fijarse a las 12 porque permitiría salir a cenar y tomarse una copa, pero que no se produjeran esas reuniones que tanto daño han hecho”.