El presidente de los autónomos canarios califica de “locura” la propuesta del Gobierno de España

Los trabajadores autónomos están bastante enfadados, y los canarios no son una excepción. La intención del Gobierno de España de cambiar el sistema de cotizaciones y ajustarlo a los ingresos reales, ha hecho estallar a los autónomos, y tal como ha confirmado hoy Juan Carlos Arricivita, presidente de ATA, en La Mañana de COPE Tenerife, esto podría suponer que “tengamos que pagar el doble o el triple de lo que pagamos actualmente sin tener en cuenta la caída de la facturación”.

Sin negociación previa alguna con los implicados, el ejecutivo de Sánchez quiere implantar un sistema por tramos “para que se coticen ingresos reales”. Este plan, supondría para Arricivita “una serie de dificultades técnicas, que no permitan que este plan sea operativo ni práctico”.

El presidente de los autónomos canarios, agregó que “nosotros entendemos que a medio a largo y plazo habrá que negociar una subida paulatinamente, primero voluntariamente y luego buscar la fórmula para que cada autónomo cotice en función de lo que haya. Pero esto ahora, de esta manera es una autentica locura, en un momento en que la facturación ha caído como ha caído”.

Arricivita fue claro y concluyente al afirmar que “el golpe va a empezar a ser duro a partir de octubre, pero hay empresarios que ya no pueden pagar a alquiler, porque hay propietarios que no perdonan ese alquiler, así que empezará a ejecutar. La situación es muy complicada y el problema fundamental que tenemos, es que los interlocutores que tenemos al otro lado, ninguno ha pagado una nomina en su vida, con lo cual hablan y creen que la economía va funcionando, como cuando escuchas a la ministra Calviño decir que la recuperación va a venir el año que viene. Ellos están en la macroeconomía, pero no se dan cuenta de que aquí en Canarias más del 74% de la economía gira en torno a las pymes, nos somos tierra de grandes empresas, y estamos viendo que las cifras del turismo son escasas y esto va a tardar mucho”.