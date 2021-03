El presidente insular del PP siente “un coraje tremendo por como se está despreciando la política”

El actual presidente insular del Partido Popular Manuel Domínguez, ha descartado hoy en La Mañana de COPE Tenerife presentarse a la presidencia regional del su partido de momento ya que prefiere centrarse “en el municipalismo” a la par que apuesta por “acabar mi proyecto insular, y centrar mi ilusión en revalidar la presidencia insular logrando el respaldo de los afiliados”. Domínguez se ha mostrado sorprendido “ por todas las preguntas que me han hecho sobre este tema, pero yo, como el Cholo Simeone, voy partido a partido”.



El presidente de los populares tinerfeños analizó igualmente la situación generada tras la moción de censura en Murcia, y los movimientos en las comunidades de Madrid y Castilla León: “No concibo como los políticos, entre los que me incluyo, nos empeñamos en alejarnos permanentemente de la ciudadania”, apuntó, añadiendo que “no hay español que entienda que en distintos sitios y a la misma hora se presenten diferentes mociones de censura. Todos dicen que es por que lo hace mal el que gobierna. Pueden haber mociones de censura, eso puede ser lógico, pero lo que no es lógico, es que haya una serie de mociones de censura en cascada en diferentes lugares en los que hay acuerdos de Ciudadanos con el Partido Socialista”.

En ese sentido, afirmó de forma clara que “nosotros nos estamos encargando de despreciar la política e infravalorarla, de alejarnos de la ciudadanía y me da un coraje tremendo”.

Sobre los llamamientos de algunos dirigentes de su partido a “acoger” a militantes procedentes de Ciudadanos, Domínguez añadió que “el Partido Popular debe tener una puerta de igual tamaño para la entrada que para la salida”, y sobre la postura de su partido enfatizó que “lo que hace nuestro presidente nacional es correcto: estar posicionados donde debemos estar, ya hemos estado en otras ocasiones en situaciones de todos contra uno, y la historia ha demostrado la necesidad que tiene este país del Partido Popular. Las prisas no son buenas consejeras, y hay que estar tranquilos y posicionados donde debemos estar. El tiempo nos dará la razón”.