El presidente del Parlamento de Canarias cree que Las Raíces "no debe permanecer abierto ni un día más"

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, considera que el centro de atención temporal de extranjeros de Las Raíces, en La Laguna, "no debería permanecer abierto ni un día más", porque "este tipo de asentamientos no son dignos ni reúnen condiciones humanas mínimas".

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Matos se ha referido a los enfrentamientos de los últimos días entre algunos inmigrantes allí acogidos, algo que ha calificado como "toque de atención". Por eso, ha aprovechado su encuentro este miércoles con la presidenta del Senado para trasladarle "la situación que estamos viviendo con la migración", que ha calificado como "límite".

"La situación que se está dando no es la adecuada y todas las Administraciones debemos acelerar las soluciones, sobre todo, en materia de acogida", ha afirmado la segunda autoridad de Canarias, aunque ha subrayado que se trata de "un reto humanitario que debe resolver la Unión Europeo", a pesar de que luego hayan "soluciones concretas que tienen que ver con la calidad de vida" y que han de tomarse a niveles inferiores.

Gustavo Matos ha abogado por "no dejar que esto pase inadvertido" y, por ello, "cada vez que tengamos la oportunidad, debemos trasladarlo". Además, ha pedido que "no se utilice este drama humano con fines partidistas". "Canarias no es una tierra xenófoba y ese discurso, de momento, no tiene cabida en nuestra sociedad", aunque ha advertido del riesgo de que acabe teniendo efecto.

El presidente del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea (CALRE), se reunió en Madrid con la presidenta del Senado, Pilar Llop, con quien coincidió en la necesidad de que los parlamentos y asambleas con capacidad legislativa, que representan a unos 200 millones de personas, tengan un mayor peso en la toma de decisiones ante los retos que afronta el proyecto europeo.