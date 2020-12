El presidente del Colegio de Médicos: “Las medidas contra el COVID se deben mantener al menos hasta 2022”

La evolución de la pandemia es una carrera a largo plazo, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde se ha mostrado esperanzado por el inicio de la campaña de vacunación. No obstante, ha sido muy claro, recordando que las vacunas no son la panacea, por lo que las medidas impuestas para frenar la transmisión de la enfermedad, como la mascarilla, el distanciamiento social o el uso de geles hidroalcólicos, se van a tener que mantener “al menos hasta el 2022”, por lo que pedía que no se lanzaran las campanas al vuelo. Martín se refería a los mensajes que lanzaban algunos dirigentes políticos, porque podrían confundir a la población.

MEDIDAS DRÁSTICAS

La isla de Tenerife es la que peores datos presenta, centrados especialmente en Santa Cruz, ya que en la ciudad mantenía el lunes más 1.800 casos activos de coronavirus, la cifra más alta del Archipiélago. Es por ello que Martín que el semáforo rojo así como las medidas asociadas -las más restrictivas- de todo el Archipiélago, se deben prolongar más allá de las fiestas navideñas.

Eso sí, se ha mostrado esperanzado puesto que los datos conocidos sobre el Puente de la Constitución no son especialmente malos, aunque si es cierto que los dos centros hospitalarios de la isla, tienen una ocupación mayor que habitualmente.

SOBRECARGA EN RESIDENCIAS DE MAYORES

Martín ha indicado que otro de los puntos importantes de contagio han sido las residencias de mayores, donde probablemente con buena fe alude, “se han acogido a más personas de las autorizadas”. Es por ello que cree que se debe de restringir este tipo de actuaciones puesto que si “hay 300 camas, son 300 usuarios a los que habría que tratar”. Así por ejemplo, en el principal brote de Canarias, en la Residencia de Santa Rita II, donde ya suma 215 contagiados entre usuarios y trabajadores, y 12 fallecidos, todos residentes.

El Gobierno de Canarias recibirá 169.000 dosis de la vacuna de Pfizer durante los próximos tres meses.