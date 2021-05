El presidente del Cabildo de Tenerife pide vacunar a los residentes canarios antes que a los turistas

Canarias no avanza al ritmo de vacunación esperado y en varias franjas de edad está a la cola en la inoculación respecto a otras partes del territorio nacional. Por este motivo, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, no ve con buenos ojos que con dinero público se administre el fármaco a los turistas que llegan a Tenerife, como propone Coalición Canaria, si no que se dé prioridad a los residentes en la isla o del resto del Archipiélago.

Según Martín, el objetivo es incrementar la vacunación porque va relacionado con el descenso de la incidencia acumulada de casos de la covid-19 por cada 100.000 habitantes, y esta cifra es la que más se demanda para la reactivación de los viajes desde el extranjero. “Tenemos primero que vacunar a nuestra gente porque ese el principal criterio que se tiene en cuenta fuera para tomar la decisión de si se deja venir o no a hacer turismo”, ha señalado.

Martín ha apuntado que cuando esté vacunada prácticamente toda la población canaria para entonces, los turistas de países emisores como Reino Unido y Alemania que vengan a Canarias ya vendrán vacunados.

Asimismo, el presidente del Cabildo de Tenerife ha precisado que el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, le ha garantizado que van a tener suficientes vacunas y que la próxima semana se podría acelerar el ritmo de inoculación porque llegan más fármacos.

Para finalizar, ha comentado desconocer la denuncia que hacen desde el sindicato CSIF de la Policía Local de Santa Cruz acerca de la falta de vacunación de sus efectivos. Ha indicado que espera que este problema tenga una pronta solución porque “no le encuentra una explicación” y más ahora que en los próximos días 7.000 efectivos de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad se van a desplegar para evitar las aglomeraciones nocturnas tras el decaimiento del toque de queda.