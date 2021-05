La presidenta de la Fecam, a favor de prorrogar el estado de alarma

Siguen alzándose voces discordantes con el cese del estado de alarma a las 00.00 horas del domingo 9 de mayo. La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, se ha mostrado partidaria a título personal de la ampliación del momento actual hasta que se vayan cumpliendo los hitos de vacunación frente a la covid-19 del 70 % de la población y se alcance la inmunidad de grupo.

Según Brito, las medidas de restricción y de control impuestas hasta ahora han sido vitales para el control de la pandemia. Su preocupación gira en torno a cómo controlar respetando tanto las normas que han hecho cumplir hasta ahora, como la libertad individual colectiva y los derechos fundamentales de las personas.

Es por este motivo que se sienten un tanto “desamparados” porque si bien no son los que legislan, son los que tienen que hacer cumplir las reglas a nivel local y además tienen un margen de maniobra muy pequeño para planificar las acciones a partir del domingo.

Sin embargo, a pesar de que esta situación no es nueva, los municipios no se terminan de acostumbrar a contar con tan poco tiempo para aplicar cambios. La también presidenta de la FECAM ha recordado que llevan un año en esta misma tesitura no deseada de tomar decisiones en cuestión de horas o días.

En este sentido, Mari Brito ha dicho que están muy pendientes de las decisiones que se desprendan del Consejo de Gobierno del día de hoy jueves para actuar como proceda pero ha opinado que el toque de queda no está reñido con articular medidas para la recuperación económica.

Para finalizar, ha apelado a la responsabilidad individual y colectiva de todos para seguir combatiendo el virus “que no ha desaparecido” como ha recordado.