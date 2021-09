Preocupación en el sector turístico de Tenerife por las bajas previsiones a partir de enero

Preocupación e incertidumbre en el sector turístico de Tenerife por lo que pueda acontecer a partir del próximo mes de enero. Tras año y medio de pandemia, parecía que con el verano llegaba la calma, lográndose niveles de ocupación que en algunos casos llegaron al 60%, pero el escenario podría cambiar a partir del mes de enero.

Según apunta el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Ucelay, en principio, “las previsiones que tenemos para el último trimestre de 2021 son positivas, porque contamos con una demanda importante que va creciendo”.

En ese sentido, Ucelay detalla una clave importante, y es que “las reservas se van distanciando de la fecha de la llegada, lo cual significa que recuperamos cierta normalidad, porque lo cierto es que el verano ha sido mucho de última hora, de hoy para mañana con lo cual a nivel de planificación y de previsiones ha sido bastante complicado”.

Sin embargo, parece que el panorama, por lo menos de momento, puede cambiar con la llegada del nuevo año, a partir del mes de enero. Sobre este particular, el representante empresarial cree a partir de enero, es decir, lo que restaría de temporada de invierno las reservas no vienen fuertes”, y por tanto, “la previsión está por debajo de lo previsto, con lo que no podemos esperar todavía una vuelta a la normalidad de manera significativa”. Esta situación, en opinión de Ucelay, provoca que “haya que tener los pies en el suelo, y ser realistas”.

A la espera de observar la evolución de las cifras en los próximos meses, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife cree que “tenemos que seguir trabajando para convencer a turistas nacionales y extranjeros de que Tenerife es un destino importantísimo”, y por consiguiente, “esperemos que esta tendencia vuelva a cambiar y en consecuencia tengamos un incremento en la demanda para esos meses”.