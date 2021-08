Preocupación en Sanidad porque la vacunación de personas entre 25 y 45 años avanza muy lentamente

La campaña de vacunación tropieza con el desinterés de un sector clave de la población, el de los jóvenes de 25 a 45 años, que son los que, en gran parte, están acaparando las hospitalizaciones y los ingresos en UCI en las últimas semanas. La preocupación es latente en la Consejería de Sanidad por esta cuestión, tal y como ha confesado hoy en La Mañana de COPE Tenerife la enfermera jefe de la campaña de vacunación, Begoña Reyero.

Reyero ha alertado que “el colectivo de personas entre 25 y 45 años se está resistiendo a coger cita, y no sabemos por qué, que es lo que está pasando, porque avanzamos pero no con la rapidez de otros grupos de edad”. En esa línea, añadió que “no hay esa afluencia de coger cita en este colectivo, parece que hay gente que tiene miedo, que tienen dudas”

El análisis de la situación parece claro: “No es que sean negacionistas” apuntó la enfermera jefe, pero las excusas son de la mas variopinto, como “que estaba liado”, “lo iba a dejar para más tarde”, primero me iba a ir de vacaciones, o “me lo estaba pensando”.





NO DEJES PARA MAÑANA LO QUE PUEDAS HACER HOY





Por ello, Reyero quiso lanzar un mensaje muy claro: “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Aunque te vayas de vacaciones a otra isla, puedes ir una tarde y vacunarte”. Y es que la realidad manda, ya que “este colectivo es el que está ocupando mayoritariamente las UCI, y el mensaje está dedicado a ellos. Los más jovencitos están respondiendo bien, pero esta población no puede mirar para otro lado y ahora mismo está en sus manos, para llegar a importantes coberturas”.

Eso sí, Begoña Reyero se mostró satisfecha por los resultados en los adolescentes mayores de 12 años, afirmando que “tenemos una muy buena respuesta en los jóvenes de más de 12 años, porque están más acostumbrados. Vienen de pediatría, vienen de las múltiples vacunas infantiles, y hemos alcanzado más del 50% de primera dosis de estos chavales en muy poco tiempo, así que aquí no tenemos problema”.





“ME CUESTA ENTRAR EN ESAS CABEZAS DE GENTE QUE NO SE VACUNA”





Por último, la enfermera jefe quiso hacer una llamada a la responsabilidad y una reflexión sobre nuestro sistema sanitario afirmando que “es triste ver que hay gente que todavía no quiere vacunarse. Con la presión asistencial que hay, me cuesta entrar en esas cabezas. Es triste ver como alguien que le de un infarto puede perder la oportunidad de tener una cama. Si nosotros no cuidamos nuestra propia sanidad, no podemos pedir responsabilidades a los gestores. Está en nuestras manos poder sostener el sistema sanitario. ¿Cómo podemos renunciar a un arma que hace tan solo un año no teníamos?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado