Preocupación por los guantes y las mascarillas que acaban en el váter

El concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha confirmado en Mediodía COPE que no se han registrado incidencias graves en la depuradora municipal desde el inicio del estado de alarma, aunque existe preocupación por los atascos que se pueden producir por la acumulación de guantes y mascarillas en la red.

"He preguntado a Enmasa y por ahora no ha habido problemas graves. Yo estaba preocupado porque en el pasado la gente tendía a desechar las toallitas húmedas por el baño y provocaba grandes atascos en la red. Estamos vigilando para atender cualquier anomalía, pero de momento todo funciona correctamente y no ocurre como en otros puntos del país", ha aseverado el edil.

José Ángel Martín también ha señalado que su departamento pondrá en marcha en las próximas semanas una potente campaña de sensibilización para evitar que la ciudadanía siga arrojando los guantes y las mascarillas en la calle.

"Estos residuos hay que tratarlos con cuidado, ya que deben eliminarse con todas las garantías sanitarias, por eso vamos a activar una acción amplia en cuanto a la concienciación de la limpieza de nuestros espacios públicos y haremos hincapié en los guantes y las mascarillas", ha concluido.