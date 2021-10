Preocupación en las grandes empresas de distribución por la escasez de algunos productos de cara a navidad

Preocupación en el sector de las grandes y medianas empresa de distribución en Canarias ante la posible falta de algunos productos de cara a la campaña de navidad y reyes de este año. Varios factores a nivel internacional y fundamentalmente en China, podrían producir un desabastecimiento de determinados productos de consumo como juguetes y artículos de electrónica, fundamentalmente los que dependen de los microchips, tan demandados en fechas navideñas.

La tormenta perfecta se ha producido. La lenta salida de la crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19, sobre todo en China, ya que en Europa se ha salido más rápido, unida a la falta de materias primas, ha provocado elevación de costes, sobre todo el flete de contenedores, y escasez de productos.

Con este escenario, el consejo es muy claro: anticipar las compras de la campaña de Navidad todo lo posible. Tal y como ha confirmado Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Grandes y Medianas Empresas de Distribución, a COPE Canarias “hay una tensión muy grande en este momento en las cadenas de suministro que se viene produciendo desde el año pasado” y para comprenderlo, basta fijarse en un dato: “Un contenedor de mercancía que antes tardaba unas 4 semanas ahora puede tardar en torno a 12”. Esta circunstancia “ ha motivado que muchas empresas hayan adelantado con mucha antelación sus compras, pero aún así es muy complicado y habrá escasez de algunos productos”.

En opinión de Medina la gestión de cada empresa va ser clave ya que “puede darse que haya establecimientos más previsores y otros que no tengan stock, depende de la gestión de cada uno”. Lo que parece claro es que “gran parte de lo que consumimos se produce en China y la demanda está en occidente”, y es que no podemos olvidar que“China produce el 80% de la producción mundial de juguetes”. En cualquier caso, no se atisba una solución a corto plazo, ya que la situación va a durar “hasta el primer semestre del año que viene”.