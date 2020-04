Prendas en cuarentena y probadores desinfectados, el comercio canario se prepara para reabrir con seguridad

El sector comercial del archipiélago trabaja ya con la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias en un plan de actuación que recogerá los protocolos que se deberán implantar en los establecimientos de las islas, una vez que se proceda a su reapertura progresiva, de acuerdo con el proceso de desescalada.

El secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Moujir, ha explicado en La Mañana en Canarias que los empresarios han solicitado una hoja de ruta clara en los subsectores de moda, confección, equipamiento personal, joyería, complementos o calzado.

“Lo que pedimos es que el personal sepa las medidas que debe aplicar y que los clientes conozcan las pautas de comportamiento cuando deseen realizar una compra. En las tiendas de ropa, más allá del distanciamiento y la utilización de mascarillas, habrá que establecer cuarentenas cuando alguien se pruebe una prenda y esto supondrá un coste para el comerciante”, ha subrayado.

En la misma línea, ha mostrado su preocupación por la situación que se va a generar en los probadores, ya que deberán ser desinfectados cada vez que una persona los utilice. “Esto va a afectar mucho al desarrollo de la actividad, por eso, queremos que se regule con instrucciones concretas para que no haya ninguna duda”, ha aseverado.

Abbas Moujir reconoce que muchos comercios no tendrán margen de maniobra para adaptarse a esta nueva situación y se verán abocados al cierre. Desde la patronal se calcula que el 20 por ciento de las tiendas de la provincia tinerfeña no podrán abrir sus puertas cuando se produzca la desescalada. “Demandamos una línea de subvenciones a la administración con carácter inmediato, es fundamental, porque los empresarios no cuentan con recursos para poder hacer frente a los gastos que tendrá la implantación de las medidas de seguridad e higiene”, ha asegurado.

Los comerciantes también reclaman la puesta en marcha de una campaña de dinamización a corto y medio plazo. "Es imprescindible inyectar dinero en la economía, esto se puede lograr si ofrecemos beneficios a los ciudadanos que apuesten por el pequeño comercio local a la hora de realizar sus compras", ha concluido Moujir.