El precio de la cesta de la compra ahoga a los hogares más vulnerables

El director de Cáritas en Tenerife, Juan Rognoni, se ha pronunciado en COPE a favor de establecer un tope al precio de los alimentos básicos para frenar la escalada de la inflación que se ha registrado en el último año en la cesta de la compra

"Cualquier medida que pueda ayudar a las familias, que ya tienen bastante con estar pasando dificultades para llegar a fin de mes, sería bien recibida. Otra cosa es que pueda ser viable, en eso no nos podemos meter, pero está claro que vendría bien cualquier cosa que ayude a la población que lo pasa mal en este momento. Son unas subidas de precios tan grandes que repercuten de una manera muy sangrante en los hogares. Además, no son solo los alimentos, aparte de eso están los demás servicios que repercuten en el mismo sueldo y que, a veces, solo es una prestación",ha aseverado.

En esta línea, Juan Rognoni ha querido recordar que Cáritas continuará volcada este 2023 en la atención a las personas en exclusión y riesgo de pobreza

"En la medida de nuestras posibilidades, los estaremos acompañando en todas sus necesidades y echándoles una mano para que esta situación sea un poco más liviana", ha concluido.

El presidente de Sonrisas Canarias, Luis Febles, se ha manifestado en este mismo sentido, recordando que su organización cerró el año pasado con un aumento de las peticiones de ayuda alimentaria en todos los municipios de la isla.

"No parece justa la subida de los alimentos, lo que deberían tener en cuenta es que los básicos tengan un tope máximo. Por lo menos, en la leche, el pan o los huevos es necesario que no se incrementen más los precios porque las familias no aguantamos más", han señalado a COPE dos usuarias de esta organización.